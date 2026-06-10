Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang pagputol ng tubig sa Sirik ay naayos sa loob ng 12 oras pagkatapos ng pag-atake ng Amerika.
Ang managing director ng Hormozgan Water and Sewage Authority ay nag-ulat ng kumpletong pag-aayos ng pagputol ng tubig sa mga nasirang lugar ng Sirik county.
Ipinahayag niya na kasunod ng pag-atake ng Amerika kaninang madaling-araw, ang mga tangke ng imbakan ng tubig ng Kuhestak city at Bomani district ay nasira, ngunit sa patuloy na pagsisikap ng mga operational forces at pagpapatupad ng isang bagong transmission line, ang water supply network ay bumalik sa operasyon sa loob ng mas mababa sa 12 oras at ang problema sa tubig ng mga subscriber ay naayos.
Bandar Abbas – Mga ahensya ng balita ng Iran (Hunyo 10, 2026) – Si Abdolhamid Hamzehpour, managing director ng Hormozgan Water and Sewage Authority, kaninang umaga (Miyerkules) ay nagpahayag na ang pagputol ng tubig na naganap kasunod ng pag-atake ng hukbo ng Amerika kaninang madaling-araw sa Sirik county ay ganap na naayos pagkatapos ng 12 oras.
Binanggit ni Hamzehpour ang mga detalye ng insidenteng ito at sinabi: "Kasunod ng air strike kaninang madaling-araw (unang oras ng Miyerkules ng umaga) ng hukbo ng Amerika laban sa infrastructural at radar facility sa Hormozgan province, ang mga tangke ng imbakan ng inuming tubig ng Kuhestak city at Bomani district sa Sirik county ay tinamaan at nagtamo ng matinding pinsala." Ayon sa kanya, ang mga pinsalang ito ay humantong sa malawakang pagputol ng tubig sa mga lugar na ito at mga reklamo ng mga residente.
Idiniin ng managing director ng Hormozgan Water and Sewage Authority na kaagad pagkatapos ng insidente, ang mga operational team at technical group ng tubig at alkantarilya ay ipinadala sa lugar at sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang bago at pansamantalang transmission line, ang water supply network ay bumalik sa operasyon sa loob ng mas mababa sa 12 oras. Idinagdag niya: "Sa kasalukuyan, ang malinis at matatag na inuming tubig ay ibinibigay sa lahat ng mga subscriber sa mga nasirang lugar at walang problema sa pamamahagi ng tubig."
Kapansin-pansin na kaninang madaling-araw, ang hukbo ng Amerika ay naglabas ng pahayag na nagpahayag na bilang tugon sa pagbaril ng isang Apache helicopter ng Iran noong Lunes, nagsagawa ito ng tumpak na mga "depensibong" pag-atake laban sa air defense facility, ground control station, at surveillance radar site ng Iran malapit sa Strait of Hormuz. Ang Sirik county (mga 200 kilometro silangan ng Bandar Abbas) ay isa sa mga lugar na nakasaksi ng mga pag-atakeng ito. Gayundin, ang IRGC kaninang madaling-araw ay nag-ulat ng pagkasira ng isang MQ-9 Reaper drone ng hukbo ng Amerika sa himpapawid ng Jam county (Bushehr province).
Nagpasalamat si Hamzehpour sa pagtatapos sa pasensya at kooperasyon ng mga tao ng Sirik county sa tagal ng pag-aayos ng insidenteng ito at tiniyak na ang water supply network ng Hormozgan ay may ganap na kahandaan upang harapin ang anumang emergency na kalagayan.
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