Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ni Hanẓalah sa US Marines; "Ngayon na ang oras upang magpaalam".
Hanẓalah hacking group:
Pinapayuhan namin ang US Marines na tawagan ang kanilang mga pamilya ngayon at magpaalam.
Ang mga missile ay handa nang pumutok at si Hanẓalah ay naghihintay ng isang katangahan mula sa inyo. Ang suntok sa mga darating na oras ay magiging mapait.
Tehran – Hanẓalah hacking group (Hunyo 10, 2026) – Ang Hanẓalah hacking group, na dati nang nagsagawa ng maraming paglalantad laban sa security at intelligence institutions ng Zionist regime at ng hukbo ng Amerika, ilang oras na ang nakalipas ay naglabas ng isang nagbabantang pahayag na nakatutok sa US Marines na nakatalaga sa military base sa Gitnang Silangan, na nagbabala na "ngayon na ang oras upang magpaalam."
Ang grupong ito, sa isang mensahe na inilathala sa kanilang mga channel sa social media, ay sumulat: "Pinapayuhan namin ang US Marines na tawagan ang kanilang mga pamilya ngayon at magpaalam. Ang mga missile ay handa nang pumutok at si Hanẓalah ay naghihintay lamang ng isang katangahan mula sa inyo. Ang suntok sa mga darating na oras ay magiging mapait." Sa pahayag na ito, walang karagdagang detalye tungkol sa oras o lugar ng posibleng pag-atake ang ibinigay.
Hanẓalah hacking group; cyber arm na nakapasok sa kalaliman ng mga sistema ng Amerika
Si Hanẓalah ay isang hacking group na mula sa mga nakaraang taon, sa pamamagitan ng pagpasok sa intelligence at security system ng Zionist regime at ng hukbo ng Amerika, ay naglabas ng maraming lihim na dokumento. Ang grupong ito sa nakaraan ay responsable sa pag-hack ng mga email ng matataas na opisyal ng Mossad, pagpasok sa mga sistema ng Pentagon, at pagpapalabas ng mga detalyadong mapa ng mga military base ng Amerika sa rehiyon. Maraming cyber security expert ang tinatasa ang grupong ito bilang "kaalyado ng axis of resistance."
Ang babalang ito ay inilabas sa panahong ang nakalipas na 48 oras ay nakasaksi ng hindi pa naganap na paglala ng military tensions sa pagitan ng Iran at Amerika sa Persian Gulf region. Noong Lunes (Hunyo 8), isang American Apache helicopter ng hukbo ng Amerika ang bumagsak malapit sa Strait of Hormuz at kinuha ng Iran ang responsibilidad sa pagbaril nito. Noong Martes, ang hukbo ng Amerika, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga "depensibong" pag-atake, ay tinarget ang air defense at radar facility ng Iran. Gayundin kaninang madaling-araw (Miyerkules), ang IRGC ay nag-ulat ng pagkasira ng isang MQ-9 Reaper drone sa himpapawid ng Bushehr province.
Pagtanggap ng babala ni Hanẓalah sa Hebrew media at social media
Ang babalang ito ay sinalubong ng malawakang pagtanggap sa Hebrew-language media at social media. Tinatasa ng Israeli military analyst, na binabanggit ang kasaysayan ng pagpasok ni Hanẓalah sa security system, ang babalang ito bilang "seryoso" at nagbabala tungkol sa posibilidad ng isang koordinado at malawakang cyber attack laban sa military at energy infrastructure ng Amerika sa rehiyon. Iminungkahi ng ilang source na ang babalang ito ay maaaring maging paunang salita para sa isang pinagsamang operasyon (cyber at missile) sa mga darating na oras.
Ang Pentagon at United States Central Command (CENTCOM) ay hindi pa tumugon sa babalang ito. Gayunpaman, iniulat ng American military sources ang pagtaas ng antas ng alerto ng kanilang mga military base sa rehiyon sa pinakamataas na posibleng antas.
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