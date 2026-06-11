Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkasira ng deployment site ng American F-16, F-15, at F-35 fighter jet sa operasyon ng IRGC.
Inihayag ng Public Relations ng IRGC sa isang anunsyo na bilang tugon sa mga missile attack ng Amerika sa ilang lugar sa Iran, ang Aerospace Force ng IRGC kaninang umaga ay nagpaputok ng 12 ballistic missiles na nagtarget sa deployment site ng American F-35, F-15, at F-16 fighter jet at gayundin sa mahahalagang pasilidad ng hukbo ng Amerika sa Al-Azraq air base at control center.
Sa anunsyong ito, inangkin na ang pag-atakeng ito ay humantong sa pagkasira ng mga nabanggit na pasilidad at isang malaking bilang ng mga American fighter jet, at ang operasyon ng sandatahang lakas ay magpapatuloy hangga't nagpapatuloy ang mga aksyon ng kaaway.
Tehran – General Public Relations ng Islamic Revolutionary Guard Corps (Hunyo 11, 2026) – Ilang oras pagkatapos ng malawakang air strike ng hukbo ng Amerika sa mga target sa Hormozgan, Bushehr, at Fars provinces, ang Aerospace Force ng IRGC ay nagsagawa ng malawakang ganting operasyon sa dalawang yugto laban sa mga military base ng Amerika sa rehiyon.
Batay sa anunsyo ng IRGC na inilathala kaninang madaling-araw (Huwebes), sa unang yugto ng operasyong ito, ang "Al-Azraq" air base sa Jordan, na itinuturing na isa sa pinakamahalagang operational base ng US Air Force sa Kanlurang Asya, ay tinarget ng 12 ballistic missiles. Ayon sa pag-aangkin ng pahayag na ito, ang mga missile na ito ay tumama nang may mataas na katumpakan sa mga hangar kung saan nakalagak ang mga advanced na F-35, F-15, at F-16 fighter jet at nagdulot ng pagkasira ng "isang malaking bilang" ng mga sasakyang panghimpapawid na ito at mga kaugnay na pasilidad.
Sa ikalawang yugto, inihayag ng IRGC na tinarget nito ang 18 mahahalagang American target sa mga base sa Kuwait at Bahrain kabilang ang punong himpilan ng US Fifth Fleet (NAVCENT) sa Bahrain, sa pamamagitan ng drone at missile attacks. Inangkin ng mga news source na malapit sa IRGC na sa mga pag-atakeng ito, ang mga radar at communication system ng Patriot air defense ay winasak din.
Pinakamatinding labanan mula nang ideklara ang tigil-putukan
Ang mga pag-atakeng ito ay ginawa bilang tugon sa malawakang operasyon ng hukbo ng Amerika na nagsimula sa koordinasyon ng deklarasyon ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, kaninang madaling-araw. Sinabi ni Pete Hegseth, Kalihim ng Depensa ng Amerika, kagabi (Miyerkules) sa harap ng mga mamamahayag na nakatalaga sa CENTCOM headquarters sa Florida: "Ang CENTCOM ay magiging napaka-abala ngayong gabi. Sinabi ng Pangulo na maglalapat kami ng matinding suntok sa Iran, at talagang gagawin namin iyon."
Malinaw ding sinabi ni Hegseth: "Kung kailangan namin ng bomba para sa usapan, makikipag-usap kami gamit ang bomba." Batay sa mga inilabas na ulat, ang mga pag-atake ng Amerika ay isinagawa mula bandang hatinggabi oras ng Tehran (alas-4:15 ng madaling-araw ng Huwebes oras ng Tehran) na nagta-target sa air defense system, radar station, at communication facility ng IRGC sa timog Iran at Hormozgan at Bushehr provinces.
Mga ulat ng pagkasira ng fighter jet; ngunit itinanggi ng Pentagon ang mga paratang
Ang mga ulat na inilabas ng IRGC ay nagpapahiwatig na sa mga pag-atake sa Al-Azraq base sa Jordan, hindi bababa sa 8 advanced fighter jet ang nawasak. Gayunpaman, ang United States Central Command (CENTCOM) ay hanggang ngayon ay tinanggihan ang mga paratang na ito at sa isang pahayag ay idineklara na "ang lahat ng pag-atake ng Iran sa aming mga base ay matagumpay na naitaboy at walang malaking pinsala sa mga kagamitan at pwersang Amerikano ang naidulot."
Iran: Ang Strait of Hormuz ay ganap na isinara
Kasabay ng operasyong ito, ang Khatam al-Anbiya Central Headquarters, bilang pinakamataas na military command body ng Iran, kaninang madaling-araw sa isang agarang anunsyo ay nagpahayag na "ang Strait of Hormuz mula sa sandaling ito ay ganap na sarado sa anumang pagdaan (maging tanker o komersyal na barko) at anumang paglabag sa pagbabawal na ito ay ituturing na military target at aatakehin."
Kasunod ng anunsyong ito, pansamantalang isinara ng gobyerno ng Kuwait ang airspace nito dahil sa mga posibleng banta at isinaaktibo ang mga air defense system nito. Iniulat din ang pag-aktibo ng mga sirena ng babala at pag-deploy ng air defense sa Bahrain.
Pagtaas ng tensyon pagkatapos ng pagbaril sa Apache helicopter
Ang yugtong ito ng matinding labanan ay nagsimula noong Lunes (Hunyo 8) sa pagbaril ng isang American Apache attack helicopter malapit sa Strait of Hormuz. Kinuha ng Iran ang responsibilidad para sa pangyayaring ito. Noong Martes at Miyerkules, limitado at magkasalungat na air strike ang isinagawa sa pagitan ng magkabilang panig, ngunit ang mga pag-atake kaninang madaling-araw ay hindi pa naganap sa mga tuntunin ng lawak at bilang ng mga target na sangkot.
Si Antonio Guterres, Kalihim Heneral ng UN, kagabi na binanggit ang paglala ng tensyon sa nakalipas na 48 oras ay nagbabala na "ang ipinahayag na tigil-putukan ay hindi na isang ganap na tigil-putukan at mas kahawig ng 'mas kaunting apoy'" at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa panganib na ang kasalukuyang sitwasyon ay maging isang ganap na digmaan.
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