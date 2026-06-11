Video| Pagsunog ng mga sundalong Zionist sa mga lupang sakahan ng mga magsasakang Jordanian sa hangganan ng sinasakop na Palestine

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsunog ng mga sundalong Zionist sa mga lupang sakahan ng mga magsasakang Jordanian sa hangganan ng sinasakop na Palestine.
Sinunog ng mga sundalo ng Zionist regime ang mga lupang pang-agrikultura na pag-aari ng mga magsasakang Jordanian sa hangganang lugar ng Jordan at sinasakop na Palestine.
Ito ay sa kabila ng katotohanang ang gobyerno ng bansang ito ay abala sa pagtatanggol sa rehimeng ito at pagsuporta dito laban sa mga pag-atake ng Islamic Republic sa rehimeng ito.
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