Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tucker Carlson: Ang mga kamakailang pangyayari ay naglantad sa mga limitasyon ng kapangyarihan ng Amerika.
Si Tucker Carlson, Amerikanong tagapagbalita at analyst, na binanggit ang mga patakaran ng Washington patungo sa Iran, ay nagpahayag na ang mga kamakailang pangyayari ay hindi lamang naglantad ng mga kahinaan ni Donald Trump sa larangan ng diplomasya at usapan, kundi higit na inilantad ang mga limitasyon ng kapangyarihan ng Amerika.
Sa pagpuna sa paulit-ulit na deklarasyon ng mga walang resultang kasunduan, sinabi niya: "Kung ikaw ay nagsalita tungol sa pag-abot ng isang kasunduan nang 38 beses at ang kasunduang iyon ay hindi kailanman natupad, hindi ka matatawag na isang matagumpay na negosyador."
Idiniin ni Carlson na ang higit na naging maliwanag ngayon ay hindi lamang ang mga limitasyon ni Trump, kundi ang mga tunay na limitasyon ng kapangyarihan ng Estados Unidos sa pagharap sa mga internasyonal na hamon.
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