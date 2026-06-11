Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ministry of Foreign Affairs: Nilabag ng Amerika ang tigil-putukan at responsable para sa mga kahihinatnan nito.
Ang Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran ay naglabas ng pahayag na mariing kinondena ang kamakailang pag-atake ng Amerika sa Iran at itinuring itong malinaw na paglabag sa UN Charter at mga tuntunin ng internasyonal na batas.
Sa pahayag na ito, idiniin na ang mga iligal na hakbang na ito ay epektibong nagpawalang-bisa sa tigil-putukan noong Abril 8, 2026 at ang mga mapanganib na kahihinatnan nito ay sasagutin ng gobyerno ng Amerika.
Idineklara rin ng Ministry of Foreign Affairs na ang Iran, sa loob ng balangkas ng lehitimong karapatang ipagtanggol ang sarili, ay gagawa ng mga kinakailangang hakbang upang harapin ang pinagmulan ng anumang pag-atake at pigilan ang pagpapatuloy ng pagsalakay.
Tehran – Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran (Hunyo 11, 2026) – Ang Ministry of Foreign Affairs ng Iran kaninang madaling-araw (Huwebes) ay naglabas ng mariing pahayag na kinondena ang malawakang air strike ng hukbo ng Amerika sa infrastructural at radar facility sa Hormozgan at Bushehr provinces at itinuring itong "malinaw na paglabag sa UN Charter at peremptory norms ng internasyonal na batas."
Sa pahayag na ito na inilabas ilang oras matapos ang opisyal na deklarasyon ng IRGC at ng hukbo ng Amerika tungkol sa magkasalungat na missile at drone attacks, nakasaad: "Ang mga pag-atake kaninang madaling-araw ng rehimeng Amerika laban sa military at infrastructural target sa timog bansa ay isang matinding paglabag sa tigil-putukan noong Abril 8, 2026 na natamo sa pamamagitan ng pamamagitan ng Pakistan at Oman. Ang gobyerno ng Amerika, sa iligal na hakbang na ito, ay mananagot sa ganap na mga mapanganib at hindi na maibabalik na kahihinatnan nito."
Lehitimong karapatang ipagtanggol ang sarili; matatag na tugon sa pagsalakay
Binanggit ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ang Artikulo 51 ng UN Charter, at idiniin na ang Islamic Republic of Iran ay nagpapanatili ng "likas na karapatan ng lehitimong pagtatanggol sa sarili" at "sa loob ng balangkas ng karapatang ito, gagawa ng angkop, matatag, at malawak na hakbang upang harapin ang pinagmulan ng anumang pag-atake at pigilan ang pagpapatuloy ng pagsalakay." Idineklara rin sa pahayag na ito na "anumang bagong maling pagkalkula mula sa Amerika at mga kaalyado nito ay haharap sa mas matindi at hindi mahulaang tugon."
Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs, sa isang panayam sa mga mamamahayag habang binabasa ang mga bahagi ng pahayag na ito, ay nagdagdag: "Ipinakita ng Amerika sa mga pagsalakay na ito na wala itong pananagutan sa mga internasyonal na tuntunin at mga pangako nito. Hindi na muling mapagkakatiwalaan ng internasyonal na komunidad ang mga pangako ng bansang ito."
Pagbibigay-diin sa estratehiya ng "aktibong paglaban" sa harap ng mga banta.
Sa ibang bahagi ng pahayag na ito, binanggit ng Ministry of Foreign Affairs ang mga dekada ng paglaban ng Iran sa mga parusa at military na banta, at idiniin na "ang Islamic Republic of Iran ay hindi kailanman yuyuko sa harap ng pang-aapi at ipagpapatuloy ang estratehiya ng 'aktibong paglaban' sa lahat ng depensiba, security, at diplomatikong larangan."
Hiniling din sa United Nations, Security Council, at mga miyembrong bansa ng Non-Aligned Movement na "huwag manatiling tahimik sa harap ng unilateralism at paglabag sa batas ng Amerika at gumawa ng agarang aksyon upang pigilan ang paglala ng tensyon at kondenahin ang mga pagsalakay na ito."
Babala sa mga bansang nagho-host ng mga base ng Amerika
Isang mapagkukunang may alam sa Ministry of Foreign Affairs ay nagsabi sa mga mamamahayag na ang Tehran, sa pamamagitan ng diplomatikong channel, ay nagbabala sa mga bansang nagho-host ng mga military base ng Amerika kabilang ang Qatar (Al Udeid Air Base), Bahrain (punong himpilan ng Fifth Fleet), at Kuwait na "ang patuloy na pagho-host sa mga agresibong military forces ay maglalagay sa kanila sa posisyon na tumanggap ng lehitimong ganting tugon ng Iran." Idinagdag ng mapagkukunan na dapat malaman ng mga bansa sa rehiyon na "ang kanilang seguridad ay hindi hiwalay sa katatagan at seguridad ng rehiyon at ang pakikipagtulungan sa agresibong partido ay magiging laban sa kanilang sariling interes."
Reaksyon sa mga pahayag ng mga Amerikanong opisyal
Ang Ministry of Foreign Affairs ng Iran sa pahayag na ito ay tumugon din sa mga kamakailang pahayag ng mga Amerikanong opisyal kabilang si Pete Hegseth (Kalihim ng Depensa) na nagsabi na "kung kailangan namin ng bomba para sa usapan, makikipag-usap kami gamit ang bomba," at inilarawan ito bilang "state terrorism at tahasang banta laban sa internasyonal na kapayapaan at seguridad" at idiniin na "ang Islamic Republic of Iran ay hindi babalik sa mesa ng usapan sa ilalim ng anumang presyon at banta, maliban kung ang mga karapatan ng mamamayang Iran ay kinikilala at ang mga pagalit na aksyon laban sa ating bansa ay wakasan."
Binanggit ni Baghaei sa pagtatapos ang agarang konsultasyon ng Iran sa mga permanenteng miyembro ng Security Council (Russia at Tsina), at mga bansa ng Oman, Qatar, Pakistan, at Turkey, at nag-ulat ng pagdaraos ng isang emergency meeting ng Security Council sa Biyernes (Hunyo 12) sa kahilingan ng Russia at Tsina na may suporta ng Iran. Sa pagpupulong na ito, ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran at ang paglabag sa tigil-putukan ay tatalakayin.
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