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Video| Tahasang pag-amin ng dating tagapayo ng Pentagon; Ang Iran ang walang kaparis at lahat-lahat na pinuno ng Persian Gulf!

11 Hunyo 2026 - 11:50
News ID: 1825795
Video| Tahasang pag-amin ng dating tagapayo ng Pentagon; Ang Iran ang walang kaparis at lahat-lahat na pinuno ng Persian Gulf!

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tahasang pag-amin ng dating tagapayo ng Pentagon; Ang Iran ang walang kaparis at lahat-lahat na pinuno ng Persian Gulf!.

Si Koronel Douglas Macgregor, dating tagapayo sa US Department of Defense: Sa totoo lang, sinusubukan naming pigilan ang hinaharap at iyon ay hindi kailanman isang magandang ideya.

Ang katotohanan ay ang Iran ang pinuno at lahat-lahat sa Persian Gulf; hindi ito magbabago. Iyan ang unang punto; praktikal silang nanalo sa digmaan. Kahit ang panloob na bilog ni Trump ay napagtanto na wala tayong magagawa sa militar upang baguhin ang resultang ito.

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