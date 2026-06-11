Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tumanggi ang gobyerno ng Brazil na tanggapin ang ambassador at consul general ng Zionist regime.
Tumanggi ang gobyerno ng Brazil na tanggapin ang ambassador ng Zionist regime sa Brasilia at kumpirmahin ang consul general ng rehimeng ito sa Sao Paulo; isang aksyon na isa pang senyales ng pagkasira ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang panig.
Brasilia – Internasyonal na media (Hunyo 11, 2026) – Ang diplomatikong relasyon sa pagitan ng Brazil at ng Zionist regime ay bumagsak sa pinakamababang antas nito sa mga nakaraang taon. Iniulat ng mga news source noong Miyerkules (Hunyo 10) na ang gobyerno ng Brazil sa ilalim ni Luiz Inacio Lula da Silva ay tumanggi na kumpirmahin ang appointment ng bagong ambassador ng Zionist regime sa Brasilia at gayundin ang bagong consul general ng rehimeng ito sa Sao Paulo.
Batay sa ulat ng Yedioth Aharonoth, ang gobyerno ng Brazil ay tumanggi na tanggapin si Gali Dagan bilang bagong ambassador ng Zionist regime sa Brasilia, at ngayon, sa pagtanggi sa kahilingan ng appointment ni Vivian Aizen bilang consul general sa Sao Paulo (ang tanging consular representation ng rehimeng ito sa Brazil), epektibong iniwan nito ang bansang ito na walang pinakamataas na diplomatikong opisyal nito.
Brazil na walang ambassador at consul general ng Israel
Sa pagtatapos ng termino ni Rafi Erdrich, kasalukuyang consul general sa Sao Paulo, at ang kanyang nalalapit na pagbabalik sa sinasakop na lupain, ang Zionist regime ay wala nang ambassador sa kabisera (Brasilia) at wala nang consul general sa Sao Paulo. Ang Ministry of Foreign Affairs ng rehimeng ito ay pinalawig ang termino ni Erdrich ng isang taon upang maiwasan ang sitwasyong ito, ngunit ngayon ang solusyong ito ay hindi rin nagbunga.
Sa kasalukuyan, ang mga gawain ng embahada ng Zionist regime sa Brasilia ay pinangangasiwaan ni Rasha Atamani, chargé d'affaires ng embahada na ito (pangalawang pinakamataas na opisyal ng representasyon).
Kasaysayan ng tensyon; mula sa digmaan sa Gaza hanggang sa paratang ng genocide
Ang diplomatikong krisis na ito ay may ugat sa malalim na hindi pagkakasundo tungkol sa digmaan sa Gaza Strip. Si Lula da Silva mula sa simula ay isa sa mga mahigpit na kritiko ng military performance ng Zionist regime at ilang beses nang kinondena ang mga pag-atake sa Gaza Strip. Sa kasagsagan ng tensyon, hiniling ng gobyerno ng Brazil ang ambassador nito mula sa Tel Aviv at inilarawan ni Pangulong Lula sa isang paglalakbay sa Addis Ababa ang mga aksyon ng hukbo ng Israel sa Gaza bilang "genocide."
Sa isa pang aksyon na nagpaalab sa tensyon, si Itamar Ben Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng Zionist regime, ay naglabas ng isang video ng mga dinampot mula sa isang barkong may dalang mga aktibista ng karapatang pantao (kung saan may mga Brazilian national sa kanila) na sinalubong ng matinding reaksyon mula sa Brasilia. Agad na ipinatawag ng Ministry of Foreign Affairs ng Brazil si Rasha Atamani (chargé d'affaires ng embahada ng Israel) at ipinaalam ang matinding protesta nito.
Pananaw ng relasyon; patuloy na krisis hanggang sa katapusan ng halalan
Naniniwala ang mga analyst ng internasyonal na usapin na malabong malutas ang diplomatikong krisis na ito bago ang halalan ng pagkapangulo ng Brazil sa Oktubre ng taong ito (2026). Sa halalang ito, si Lula da Silva ay makikipagkumpitensya kay Flavio Bolsonaro (anak ni Jair Bolsonaro, dating pangulo ng Brazil). Si Flavio Bolsonaro ay kilala bilang isang matapang na tagasuporta ng Zionist regime at kung siya ay manalo, may posibilidad na bumuti ang relasyon sa Tel Aviv. Isang Israeli source, na binanggit ng Yedioth Aharonoth, ay inilarawan ang mga pag-unlad na ito bilang "isa pang paglala sa lumalagong relasyon."
..........
328
Your Comment