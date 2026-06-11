Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sardar Hassanzadeh: Ang estratehikong pag-iisip ni Martyr Salami ay nagtulak sa kaaway sa deadlock.
Si Sardar Hassanzadeh, kumander ng Tehran Mohammad Rasulullah (S) Corps, sa anibersaryo ni Martyr Lieutenant General Hossein Salami, na binanggit ang kanyang katayuan bilang isang kumander na angkop sa Islamic Revolution, ay nagsabi: "Ang estratehiko at malikhaing pag-iisip ni Martyr Salami, na may malalim na pag-unawa sa larangan ng digmaan, ay nagtulak sa mga estratehiya ng kaaway sa deadlock."
Idinagdag niya na si Martyr Salami, sa pamamagitan ng pagtutok sa mga panloob na lakas at paggamit ng mga kahinaan ng kaaway, ay hinabol ang isang military doctrine na nakabatay sa inisyatiba at katalinuhan, at sa pamamagitan ng pagtuon sa "popularisasyon ng seguridad," ay gumanap ng mahalagang papel sa pagpapalakas ng pambansang katatagan.
Tehran – Public Relations ng IRGC (Hunyo 11, 2026) – Si Sardar Hassan Hassanzadeh, kumander ng Tehran Greater Mohammad Rasulullah (S) Corps, kaninang umaga (Huwebes) sa seremonya ng anibersaryo ng pagkamartir ni Major General Hossein Salami (dating commander-in-chief ng IRGC) na ginanap sa Tehran, na binanggit ang katayuan ng martir na ito bilang isang "kumander na angkop sa Islamic Revolution," ay nagsabi: "Ang estratehiko at malikhaing pag-iisip ni Martyr Salami, na may malalim na pag-unawa sa larangan ng digmaan, ay nagtulak sa mga estratehiya ng mga kaaway ng rebolusyon sa deadlock."
Sa kanyang talumpati na ginanap sa harap ng mga kumander at military at sibilyan na opisyal, idinagdag ni Sardar Hassanzadeh: "Si Martyr Salami ay hindi isang military genius, kundi lumikha siya ng isang paaralan at isang bagong henerasyon ng pamumuno. Itinuro niya sa atin na ang larangan ng digmaan ay masusupil hindi sa pamamagitan ng mga kanyon at tangke, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pangangailangan ng kaaway sa larangan at pagkamalikhain sa pagdidisenyo ng mga asymmetric na operasyon." Idiniin niya na ang doktrina ng "offensive deterrence" at "hybrid warfare" (kombinasyon ng missile, drone, at cyber warfare capability) na ngayon ay ginagawang isa sa pinakamakapangyarihang hukbo sa rehiyon ang sandatahang lakas ng Iran ay dahil sa strategic genius at pangmatagalang pananaw ni Sardar Salami.
Popularisasyon ng seguridad; pangunahing bahagi ng paaralan ni Salami
Binanggit din ni Sardar Hassanzadeh ang paulit-ulit na pagbibigay-diin ni Martyr Salami sa "popularisasyon ng seguridad" at hindi pag-asa lamang sa military equipment, at sinabi: "Naniniwala si Martyr Salami na ang popular na suporta at social capital ay mas mahalaga kaysa sa bomba at missile. Sa ganitong pag-iisip, nagawa niyang gawing isang aktibo at handang pwersa ang popular na mobilisasyon sa mahirap na panahon ng parusa at panlabas na banta upang ipagtanggol ang rebolusyon." Ayon sa kumander ng Tehran Corps na ito, ang disenyo at pagsasagawa ng koordinadong drone at missile exercises kasama ang mga grupo ng paglaban sa Lebanon, Syria, at Yemen ay kabilang sa mga tagumpay ng military na kaisipang nakabatay sa "koordinasyon ng harapan ng paglaban" na itinatag ni Martyr Salami.
Martyr Salami, ang gasolina ng mga missile ng Iran sa pinakamahirap na araw ng mga parusa
Isang taon pagkatapos ng kanyang pagkamartir, ang pangalan ni Hossein Salami ay nakaukit pa rin sa military arsenal ng Iran. Noong Setyembre 2025, ipinakita ng Ministry of Defense ang solid-fuel ballistic missile na "Hajizadeh-Salami" na may range na 1,800 kilometro at kakayahang magdala ng separable warhead (MIRV) na may kombinasyon ng mga pangalan ng dalawang martir na kumander (Amir Ali Hajizadeh at Hossein Salami) na nakaukit dito. Gayundin, ang strategic drone na "Shahed-Salami" na may range na 2,500 kilometro at kakayahang manatili sa mataas na altitude sa loob ng 48 oras ay ang pinakabagong tagumpay ng Aerospace Force ng IRGC na ipinakita noong Pebrero 2026, ilang araw lamang bago ang pagkamartir ni Sardar Salami.
Pagbibigay-diin sa pagpapatuloy sa landas ni Martyr Salami sa harap ng mga bagong banta
Sa pagtatapos ng seremonya, binanggit ni Sardar Hassanzadeh ang paglala ng military tensions sa nakalipas na 48 oras (kabilang ang magkasalungat na pag-atake sa pagitan ng Iran at Amerika sa Strait of Hormuz at ang pagkasira ng American F-35 fighter jet sa Al-Azraq base ng IRGC), at ipinahiwatig: "Inakala ng mga kaaway na sa pagkamartir ng mga dakilang kumander tulad ni Sardar Soleimani, Martir Hajizadeh, at Martir Salami, ang harapan ng paglaban ay hihina. Ngunit ngayon ay nakikita nila sa kanilang sariling mga mata na ang paaralan ni Martyr Salami ay isang buhay at dinamikong paaralan, at ang mga alagad ng paaralang ito, nang may higit na lakas at kakayahan, ay hindi ibababa ang bandila ng pagtatanggol sa hangganan ng rebolusyon at ng bansa ng Iran." Idiniin niya na ang sandatahang lakas ng Islamic Republic of Iran, na inspirasyon ng estratehikong pag-iisip ni Martyr Salami, "ay haharapin ang anumang bagong katangahan ng kaaway ng isang matindi at hindi inaasahang tugon at ipagpapatatag ang kapangyarihan at dangal ng Iran sa rehiyon magpakailanman."
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