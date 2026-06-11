Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga batang Muslim sa Italya; paano nila sabay na nabubuhay ang relihiyon at pagkamamamayan?.
Ipinapakita ng pananaliksik ng Unibersidad ng Padua na maraming kabataang Muslim sa Italya ang hindi itinuturing na magkasalungat ang kanilang relihiyosong pagkakakilanlan at pagkamamamayan, at muling binibigyang-kahulugan ang Islam bilang isang malay na pagpili sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Sa kabila ng pagharap sa diskriminasyon, sinisikap ng henerasyong ito na magkaroon ng aktibo at responsableng papel bilang mamamayan sa lipunang Italyano habang pinapanatili ang kanilang relihiyosong paniniwala.
Padua – Unibersidad ng Padua (Hunyo 11, 2026) – Ang mga mananaliksik ng departamento ng sosyolohiya ng Unibersidad ng Padua sa Italya, pagkatapos ng tatlong taon ng field research sa ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga Muslim na naninirahan sa mga lungsod ng Milan, Rome, Turin, at Bologna, ay nagpasyang taliwas sa media stereotypes at extreme right discourse sa Europa, isang malaking bahagi ng mga kabataang Muslim sa Italya ay hindi itinuturing na magkasalungat ang kanilang relihiyosong pagkakakilanlan (Islam) at pagkamamamayang Italyano, sa halip ay komplementaryo.
Ang ulat na ito na pinamagatang "Mga Muslim ng Bukas ng Italya: Relihiyon, Pagkamamamayan, at Dobleng Pag-aari" ay nagpapakita na sa 500 kabataang may edad 18 hanggang 35 taong kalahok sa survey na ito, higit 72 porsyento ang nagpahayag na itinuturing nila ang "pagiging Muslim at pagiging Italyano" bilang dalawang aspeto ng iisang pagkakakilanlan, at hindi dalawang magkasalungat at hindi mapaghiwalay na pagkakakilanlan. Si Propesor Alessandro Ferrari, pinuno ng research team na ito, sa isang panayam sa mga mamamahayag ay nagsabi: "Ang bagong henerasyon ng mga Muslim sa Italya ay muling binibigyang-kahulugan ang Islam hindi bilang isang etnikong pagkakakilanlan o mana ng pamilya, kundi bilang isang 'mulat at isinasabuhay na pagpili' sa konteksto ng kultura at lipunang Italyano. Nakahanap sila ng mga bagong paraan upang isagawa ang kanilang relihiyon na kasabay na umaayon sa mga prinsipyo ng demokrasya, karapatang pantao, at modernong istilo ng pamumuhay ng Italyano."
Moske at paaralan; dalawang magkatulad na institusyon, hindi magkasalungat
Ipinapakita ng pananaliksik na ito na mga 68 porsyento ng mga kabataang Muslim sa Italya ay pumapasok sa mga moske o Islamic center kahit isang beses sa isang linggo, ngunit ang parehong mga indibidwal na ito ay aktibong naroroon din sa mga paaralan, unibersidad, at pampublikong lugar sa Italya at itinuturing ang kanilang sarili bilang isang mahalagang bahagi ng host society. Si Eleonora Rossi, isa sa mga mananaliksik ng proyektong ito, ay nagsabi: "Taliwas sa popular na paniniwala, ang mga kabataang Muslim na ito ay hindi naghahanap na lumikha ng 'mga nakahiwalay na isla.' Nais nilang lumahok bilang isang ganap na mamamayan sa panlipunan, pang-ekonomiya, at pampulitikang proseso ng Italya habang pinapanatili ang kanilang relihiyosong pagkakakilanlan."
Mga hamon: diskriminasyon, Islamophobia, at limitasyon sa trabaho
Gayunpaman, ipinapakita rin ng pananaliksik na ito na ang mga kabataang Muslim sa Italya ay nahaharap sa mga seryosong hamon. Mahigit 55 porsyento ng mga kalahok ay nag-ulat na sila ay dini-discriminate sa lugar ng trabaho o habang naghahanap ng trabaho dahil sa pagkakaroon ng Muslim na pangalan o hitsura. Gayundin, mga 40 porsyento ng mga babaeng nakahijab na kalahok sa survey na ito ay nag-ulat ng direktang karanasan ng Islamophobia (kabilang ang pagmumura, pang-iinsulto, o kahit pisikal na pag-atake) sa mga pampublikong lugar.
Sa kabila ng mga hamong ito, idiniin ng mga mananaliksik ng Unibersidad ng Padua na ang bagong henerasyon ng mga Muslim sa Italya ay mas aktibong naghahanap upang makamit ang kanilang mga karapatan at labanan ang diskriminasyon sa pamamagitan ng legal at sibikong paraan kaysa sa henerasyon ng kanilang mga magulang. Ang paglulunsad ng mga kampanya ng kamalayan sa social media, pagbuo ng mga asosasyon, at pagsisikap na pumasok sa lokal na pulitika ay kabilang sa mga estratehiyang pinili ng henerasyong ito upang malampasan ang mga hadlang sa harap nila. Umaasa ang mga may-akda ng ulat na ito na ang mga resulta ng pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga gumagawa ng patakaran ng Italyano na magdisenyo ng mga programa ng panlipunang integrasyon na nakabatay sa siyentipikong ebidensya, sa halip na media prejudice.
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