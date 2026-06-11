Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ipinatunog ng mga Shia mula sa iba't ibang nasyonalidad ang Wilayah sa Ahl al-Bayt Missionary Association ng Finland.
Ang Ahl al-Bayt Missionary Association ng Finland, sa isang seremonya para sa paggunita sa pangyayari ng Ghadir, na may presensya ng mga kalahok mula sa iba't ibang nasyonalidad, ay ipinatunog ang mensahe ng Wilayah at pagkakaisa na nakasentro sa katotohanan; isang ritwal kung saan ang mga naroroon, sa isang simbolikong kilos, ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng tipan ng Ghadir at pananatili sa tabi ng Wilayah.
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