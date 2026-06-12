Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tucker Carlson: Pinapatay ng Israel ang mga Kristiyano, ang Iran ang tanging bansang nagtatanggol sa mga tao.
New York – X social network (Hunyo 11, 2026) – Si Tucker Carlson, dating tagapagbalita ng Fox News at isa sa pinakamaimpluwensyang konserbatibong media figure sa Amerika, ay muling pumukaw ng isang bagong alon ng mga reaksyon sa pamamagitan ng matalim at kontrobersyal na mga pahayag laban sa Zionist regime at pabor sa Islamic Republic of Iran.
Sa pinakabagong yugto ng kanyang podcast, na binanggit ang mga kamakailang pag-unlad sa rehiyon at ang 100 araw na digmaan sa Gaza at Lebanon, inangkin ni Carlson na "pinapatay ng Israel ang mga Kristiyano at ang Iran ang tanging bansa sa Gitnang Silangan na tunay na nagtatanggol sa mga tao." Sa pag-uulit ng kanyang mga nakaraang paratang tungkol sa "pagbawas ng populasyon ng mga Kristiyano sa Banal na Lupain ng Israel," sinabi niya na ang internasyonal na komunidad ay nanatiling tahimik sa mga krimeng ito.
Pagbabalik-tanaw sa mga nakaraang paratang ni Carlson tungkol sa mga Kristiyano
Sa mga nakaraang buwan, paulit-ulit na tinalakay ni Carlson ang kalagayan ng mga Kristiyano sa Gitnang Silangan at sa isang panayam kay Mike Huckabee, ambassador ng Amerika sa Israel (Pebrero 2026), inangkin niya na "ang mga Kristiyano sa Gaza at West Bank ay pinapatay ng Israel at ang mga simbahan at ospital ng mga Kristiyano ay tinatarget sa air strike."
Gayunpaman, ang statistical data at independiyenteng ulat ay hinahamon ang salaysay ni Carlson. Batay sa mga inilabas na ulat, ang populasyon ng mga Kristiyano sa Israel sa mga nakaraang taon ay lumago at ngayon ay umabot sa higit 184,000, at sila ay may pantay na legal na karapatan, serbisyong panlipunan, at mataas na oportunidad sa trabaho. Sa kabilang banda, sa mga karatig na Arabong bansa tulad ng Egypt, Syria, at Iraq, ang populasyon ng mga Kristiyano ay lubhang nabawasan dahil sa panliligalig ng mga ekstremistang grupo at diskriminasyong batas.
Suporta para sa Iran at axis of resistance
Si Carlson, na sa mga nakaraang buwan ay naglakbay sa Gitnang Silangan at nakipagkita sa mga opisyal at pampulitikang pigura ng rehiyon, sa kanyang mga kamakailang pahayag ay inilarawan ang Iran bilang "ang tanging bansa na tunay na nagtatanggol sa karapatang pantao" at sinabi: "Habang ang mga Arab at Kanluraning bansa ay nanatiling tahimik, ang Iran ay nagbibigay ng military at pinansyal na suporta sa mga Palestinian at mga tao ng Lebanon. Ito ay isang mapait ngunit hindi matatanggihang katotohanan."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong si Carlson sa isang nakaraang panayam sa state television network ng Saudi Arabia ay tinawag si Netanyahu na "ganap na masama at ganap na mapanira" at inilarawan ang digmaan sa Gaza bilang "pagnanakaw ng lupa" ng Israel. Inangkin din niya na ang gobyerno ng Amerika ay naghain ng isang kaso laban sa kanya sa ilalim ng Foreign Agents Registration Act dahil sa panayam sa mga opisyal ng Iran.
Mga reaksyon: Paratang ng anti-Semitism at pagbaluktot ng mga katotohanan
Ang mga pahayag ni Carlson ay sinalubong ng matinding reaksyon mula sa mga Jewish at Zionist media at institusyon. Sumulat ang Washington Times sa isang pagsusuri: "Sa pamamagitan ng pag-uulit ng paratang na ang isang Jewish organization (Chabad) ay nasa likod ng digmaan sa Iran at ang mga Kristiyano ay hindi proporsyonal na pinapatay sa mga digmaang ito, si Carlson ay eksaktong nasa loob ng working definition ng Holocaust Memorial Museum ng anti-Semitism." Tinukoy din ng media na ito ang mga nakaraang pahayag ni Carlson tungkol sa intensyon ng Israel na "pasabugin ang Al-Aqsa Mosque" at tinawag itong "isang malinaw na teorya ng sabwatan."
Gayunpaman, ang ilang mga anti-war activist at independiyenteng media ay tinanggap ang mga pahayag ni Carlson at inilarawan ito bilang "pagsasabi ng isang mapait na katotohanan." Si Carlson mismo, bilang tugon sa mga pamumunang ito, ay nagsabi: "Hindi ako napopoot sa Israel, napopoot ako sa ideya na ang interes ng Amerika ay dapat na nakadepende sa interes ng isang dayuhang bansa."
Ang Amerika sa bingit ng paglala ng tensyon sa Iran
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ang military tensions sa pagitan ng Tehran at Washington ay umabot sa pinakamataas na antas. Kaninang madaling-araw (Biyernes, Hunyo 12), ang hukbo ng Amerika ay nagsagawa ng malawakang air strike laban sa mga military facility ng Iran sa Hormozgan at Bushehr provinces na sinundan ng missile at drone response ng IRGC at deklarasyon ng kumpletong pagsasara ng Strait of Hormuz. Sa ganitong kapaligiran, ang mga sumusuportang pahayag ng isang kilalang Amerikanong pigura para sa Iran ay lalong nagpalakas ng mga haka-haka tungkol sa "internal na lamat sa pamumuno ng Amerika" patungo sa patakarang panlabas.
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