Video| Pagtaas ng bandila ng Palestine sa Mexico City kasabay ng pagbubukas ng World Cup

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtaas ng bandila ng Palestine sa Mexico City kasabay ng pagbubukas ng World Cup.
Ang mga tagasuporta ng Palestine, kasabay ng seremonya ng pagbubukas ng World Cup, ay itinaas ang mga bandila ng Palestine sa mga lansangan ng Mexico City.
Mexico City – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 11, 2026) – Kasabay ng pagdaraos ng seremonya ng pagbubukas ng 2026 World Cup sa Akron Stadium sa lungsod ng Guadalajara, daan-daang mga tagasuporta ng Palestine sa kabisera ng Mexico (Mexico City) ay nag-rally din at, sa pamamagitan ng pagtataas ng mga bandila ng Palestine, ay nagpahayag ng kanilang pakikiisa sa inaaping mga tao ng Gaza at Lebanon.
Ayon sa lokal na mapagkukunan, ang mga nagpoprotesta na nagtipon sa central square ng lungsod ay sumigaw ng mga slogan na "Palayain ang Palestine" at "Hindi sa genocide" at kinondena ang paglahok ng pambansang koponan ng Zionist regime sa World Cup. Ang ilan sa mga nagpoprotesta ay may dalang mga placard na may temang "Ang FIFA ay kasabwat sa mga krimen sa digmaan." Ang mga pagtitipong ito ay ginanap kasabay ng mga katulad na protesta sa lungsod ng Guadalajara (lugar ng seremonya ng pagbubukas), kung saan kahapon ay sinunog din ng mga nagpoprotesta ang bandila ng Israel.
Reaksyon ng mga opisyal ng Mexico
Ang mga lokal na opisyal ng Mexico City, sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga pwersang pulis sa paligid ng mga pangunahing parisukat, ay pinigilan ang sagupaan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at mga tagahanga na nasa mga pampublikong stadium. Ang Ministry of Interior ng Mexico, sa isang pahayag na nagbibigay-diin sa karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang protesta, ay nagpahayag na "anumang marahas na aksyon o pang-iinsulto sa pambansang simbolo ng ibang bansa ay hindi katanggap-tanggap" at hiniling sa mga tagapag-ayos ng laban na ganap na tiyakin ang seguridad ng mga tagahangang lumalahok sa World Cup.
Ang mga protestang ito ay ginagawa sa panahong ang 2026 World Cup ay ginaganap nang magkakasama sa tatlong bansa ng Amerika, Canada, at Mexico, at ang pambansang koponan ng Zionist regime ay nasa Group C ng kompetisyong ito kasama ang mga koponan ng Argentina, Hungary, at Senegal. Ipinahayag ng FIFA na "anumang pampulitika o diskriminatoryong pagpapakita sa mga stadium ay ipinagbabawal," ngunit dahil sa patuloy na digmaan sa Gaza at Lebanon, inaasahan ng mga eksperto na ang mga protesta ng mga tagasuporta ng Palestine ay magpapatuloy sa mga laban na ito.
..........
328
Your Comment