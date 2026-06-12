Pananatilihin namin ang armas ng paglaban upang hindi na maulit ang krimen ng Speicher.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pananatilihin namin ang armas ng paglaban upang hindi na maulit ang krimen ng Speiche.
Si Sheikh Nazem al-Saedi, pinuno ng executive council ng Iraqi Najbaa movement, sa isang mensahe para sa anibersaryo ng Speicher disaster, ay sumulat:
Sa mga pusong puno ng kalungkutan, ginugunita namin ang alaala ng mga inosenteng kabataan na naging biktima ng panlilinlang at sabwatan sa pagitan ng mga teroristang grupo at ilang taksil at traydor na elemento.
Ang mapait na trahedyang ito ay palaging nagpapaalala sa atin na ang pagpapanatili ng "armas ng paglaban" ay hindi lamang isang pagpipilian, kundi isang mahalagang pangangailangan at isang panatag na kalasag upang protektahan ang buhay ng ating mga anak at bansa mula sa salot ng pagkakanulo at paninilbihan sa dayuhan, upang maiwasan ang pag-ulit ng gayong mga sakuna.
Baghdad – Iraqi news agencies (Hunyo 12, 2026) – Si Sheikh Nazem al-Saedi, pinuno ng executive council ng Iraqi Islamic Resistance Najbaa movement, noong Huwebes sa bisperas ng anibersaryo ng Speicher camp disaster (na naganap noong Hunyo 12, 2014), sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang mensahe ay idiniin na ang pagpapanatili ng "armas ng paglaban" ay isang mahalagang pangangailangan upang maiwasan ang pag-ulit ng mga krimen laban sa mga kabataan at bansa ng Iraq.
Sa mensaheng ito, ginunita ni al-Saedi ang alaala ng libu-libong inosenteng kabataan na na-martir sa Speicher disaster, inilarawan ang insidenteng ito bilang resulta ng "panlilinlang at sabwatan sa pagitan ng mga teroristang grupo at ilang taksil at traydor na elemento" at sumulat: "Ang mapait na trahedyang ito ay palaging nagpapaalala sa atin na ang pagpapanatili ng 'armas ng paglaban' ay hindi lamang isang pagpipilian, kundi isang mahalagang pangangailangan at isang panatag na kalasag upang protektahan ang buhay ng ating mga anak at bansa mula sa salot ng pagkakanulo at paninilbihan sa dayuhan, upang maiwasan ang pag-ulit ng gayong mga sakuna."
Speicher disaster; simbolo ng takfiri terrorismo at pagkakanulo ng ilang sundalong Iraqi
Ang Speicher camp incident na naganap noong Hunyo 12, 2014 ay itinuturing na isa sa pinakamalaking krimen ng teroristang grupong ISIS laban sa sandatahang lakas ng Iraq. Sa trahedyang ito, mga 1,700 Iraqi fresh forces na umalis sa kampo pagkatapos ng utos ng kanilang mga kumander na tumakas ay na-martir ng ISIS terrorists sa paligid ng dating Speicher air base sa Tikrit.
Batay sa mga inilabas na ulat, ang ilang mga kumander ng Ba'ath army at mga dating sundalo ng Ba'ath party ay tumulong din sa pagpapadali ng krimeng ito. Kinilala ng mga opisyal ng Iraq sina Osama al-Nujaifi (dating bise presidente) at Atheer Daoud (kumander ng Tigris operation) bilang kabilang sa mga traydor na sangkot sa trahedyang ito. Sa kabila ng mahigit 12 taon na lumipas mula noong insidenteng ito, ang mga labi ng ilan sa mga biktima ay hindi pa rin natagpuan at kanilang mga pamilya ay humihiling ng pagpapatuloy ng imbestigasyon at parusa sa mga salarin ng trahedyang ito.
Si Sayyed Ammar al-Hakim, pinuno ng Iraqi National Wisdom Movement, para sa anibersaryo ng insidenteng ito ay nagbigay-diin sa pangangailangang alalahanin ang mga sakripisyo ng sandatahang lakas, mga tribo, at relihiyosong awtoridad sa digmaan laban sa terorismo at hiniling ang pagpapatuloy ng mga pagsisikap upang matuklasan ang kapalaran ng mga biktima ng Speicher.
Background: Pagsisikap ng ilang pampulitikang grupo na disarmahan ang paglaban
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong sa mga nakalipas na linggo, ang ilang pampulitikang grupo sa Iraq sa pangunguna ng al-Dawa party at Sadrist movement ay muling itinaas ang usapin ng disarmahan ng Popular Mobilization Forces (Hashd al-Shaabi). Gayunpaman, sa paglala ng rehiyonal na tensyon at kamakailang pag-atake ng Iran at ng harapan ng paglaban sa mga posisyon ng mga sundalong Amerikano at Zionist, ang posisyon ng mga tagasuporta ng pagpapanatili ng military capability ng mga grupo ng paglaban ay pinalakas.
Sa mensaheng ito, binanggit ni Sheikh al-Saedi ang patuloy na krimen ng Zionist regime sa Gaza at Lebanon at paglabag sa soberanya ng Iraq ng mga sundalong Amerikano, at idiniin na "ang pag-armas ng paglaban at pagpapanatili nito ay ang tanging paraan upang hadlangan ang mga pagsalakay ng mga kaaway at maiwasan ang pag-ulit ng mga sakuna tulad ng Speicher, pagbagsak ng Mosul, at pagpatay sa mga Yazidi sa Sinjar."
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