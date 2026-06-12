Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Timog Lebanon sa ilalim ng anino ng digmaan; ang mga pansamantalang libingan ay pumalit sa mga libingan ng pamilya.
Sa patuloy na pag-atake ng Zionist regime at kawalang-katiwasayan ng mga hangganang lugar, dose-dosenang mga labi ng mga martir ang inilibing sa pansamantalang libingan sa Haret Saida town; mga pamilya na hindi pa rin kayang ibalik ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang sariling bayan.
Ang opisyal na estadistika ng Lebanon ay nag-uulat ng higit 3,700 na na-martir at higit 11,000 ang nasugatan sa digmaan; isang digmaan na, sa kabila ng deklarasyon ng tigil-putukan, ay patuloy na kumikitil ng mga buhay at nag-iiwan ng pagkawasak.
Sidon – Lebanese National News Agency (Hunyo 12, 2026) – Habang 100 araw na ang lumipas mula nang magsimula ang digmaan sa timog Lebanon, dose-dosenang Lebanese na pamilya na nawalan ng mga tahanan at mahal sa buhay sa air at artillery attacks ng Zionist regime ay napilitang ilibing ang mga labi ng kanilang mga martir sa "pansamantalang sementeryo" sa Haret Saida town. Ang lugar na ito, na isa sa mga emergency relief office para sa mga lumikas, ngayon ay nagho-host ng daan-daang bagong namatay na, dahil sa patuloy na pambobomba at kawalang-katiwasayan ng mga hangganang lugar malapit sa mga lungsod ng Tyre at Nabatieh, ay hindi maibalik ang kanilang mga labi sa kanilang mga sariling nayon.
Batay sa field reports, karamihan sa mga martir na ito ay na-martir sa air strike ng hukbo ng Israel sa timog na lungsod at nayon sa mga nakalipas na linggo. Dahil sa panganib sa buhay ng mga civil defense at rescue workers, ang mga labi na ito ay inililibing nang may simpleng at agarang seremonya at walang malawakang presensya ng mga kamag-anak. Isang emergency official sa panayam kay Al-Manar ay nagsabi: "Maraming pamilya ang walang pagkakataon na magdaos ng libing para sa kanilang mga mahal sa buhay, at isang maliit na metal plate lamang ang inilalagay sa mga pansamantalang libingan na ito upang baka sakaling matapos ang digmaan at mailibing nila ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang walang hanggang tahanan."
Ang bilang ng mga martir at lumikas ay lumampas sa antas ng babala
Inihayag ng Ministry of Health ng Lebanon noong Biyernes (Hunyo 12) ang bagong estadistika ng mga nasawi sa digmaan. Batay sa ulat na ito, mula Marso 2, 2026 hanggang Hunyo 11, 2026, hindi bababa sa 3,720 Lebanese ang na-martir at 11,450 iba pa ang nasugatan. Mahigit 1.2 milyon (halos isang-ikalima ng populasyon ng Lebanon) ang napilitang umalis sa kanilang mga tahanan, kung saan halos 350,000 sa kanila ang lumipat mula sa timog patungo sa hilagang Lebanon.
Ang pinakamatinding pag-atake sa nakalipas na 48 oras ay sa lungsod ng Tyre kung saan dahil sa air strike sa isang residential area, 8 ang na-martir at 32 ang nasugatan. Ang hukbo ng Zionist regime, sa unang pagkakataon, ay naglabas ng agarang babala sa paglikas para sa mga residente ng lungsod ng Tyre at hiniling sa kanila na lumipat sa hilaga ng Zahrani River.
Kalagayan ng mga sementeryo sa timog Lebanon; pagkawasak at paghuhukay ng mga libingan
Ipinapahiwatig ng mga ulat na dose-dosenang mga sementeryo sa hangganang lungsod at nayon ng Lebanon ay nawasak din sa air strikes. Sa lugar ng "Kafr Kila" at "Al-Adaisah" kung saan nagkaroon ng matinding ground clashes, ang mga labi ng ilang martir ay nanatili sa ilalim ng mga gumuhong gusali sa loob ng maraming buwan. Ang ilang internasyonal na mapagkukunan ay nag-ulat ng paghuhukay ng bahagi ng Christian cemetery sa "Marjayoun" area ng hukbo ng Israel. Ang UNESCO ay nagpahayag na noon ng malalim na pag-aalala tungkol sa pagkasira ng kultural na pamana at relihiyosong lugar sa Lebanon, kabilang ang mga lumang simbahan at moske.
Paglaban at pagpilit na huwag sumuko
Sa kabilang panig, ang Hezbollah ng Lebanon, habang nagpapahayag ng pakikiisa sa mga pamilya ng mga martir at lumikas, ay nagpahayag na ang mga pag-atakeng ito "ay hindi magpapahina sa determinasyon ng paglaban na ipagtanggol ang teritoryo ng Lebanon." Ayon sa mga pahayag ng Hezbollah, sa nakalipas na 100 araw, mahigit 50 operasyon ang isinagawa laban sa mga posisyon ng hukbo ng Israel, kung saan ang pinakamahalaga ay ang pagkasira ng 29 Merkava tank at pagbaril ng 3 drone, at gayundin ang pag-atake sa Israeli naval base sa Haifa port (gamit ang cruise missiles).
Idiniin din ng kinatawan ng Hezbollah sa parliament ng Lebanon kahapon na "itinuturing naming hindi katanggap-tanggap ang anumang tigil-putukan na walang kumpletong pag-atras ng hukbo ng Israel mula sa teritoryo ng Lebanon at pagbabalik ng mga lumikas sa kanilang mga tahanan, at ang paglaban ay magpapatuloy sa mga operasyon nito."
United Nations: Sakuna ang kalagayan
Inihayag ng UNHCR noong Huwebes na ang makataong kalagayan sa Lebanon ay "mabilis na nawawala sa kontrol." Nagbabala rin ang UNICEF tungkol sa matinding paglala ng sikolohikal na kalagayan ng mga lumikas na bata at sinabi na mahigit 400,000 Lebanese at Syrian na bata ang nangangailangan ng agarang psychosocial support.
Hiniling ng gobyerno ng Lebanon sa internasyonal na komunidad na gumawa ng agarang aksyon upang agad na ihinto ang mga pag-atake at muling buksan ang mga humanitarian corridor para magpadala ng tulong sa mga binobombang lugar. Gayunpaman, dahil sa pampulitikang hindi pagkakasundo sa Security Council at pagpilit ng Israel na ipagpatuloy ang military operations hanggang sa "kumpletong paglilinis ng hangganang lugar ng Hezbollah," walang malinaw na pananaw para sa pagtatapos ng humanitarian disaster na ito sa malapit na hinaharap.
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