Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbaba ng bilang ng mga lumikas sa mundo sa unang pagkakataon sa isang dekada.
Inihayag ng United Nations na ang bilang ng sapilitang lumikas sa mundo noong 2025, sa unang pagkakataon sa nakalipas na dekada, ay bumaba at halos 15 milyong tao ang bumalik sa kanilang mga bansa (lalo na sa Afghanistan at Syria). Gayunpaman, nagbabala ang UNHCR na ang mga pagbabalik na ito ay higit na naimpluwensyahan ng mahigpit na patakaran ng mga host country at naganap sa ganap na marupok na kondisyon na may pagkawasak ng imprastraktura.
Sa kabilang banda, ang penomenon ng "chronic displacement" ay nananatiling isang pandaigdigang hamon at 70 porsyento ng mga refugee ay nananatili sa limbo nang higit 5 taon. Gayundin, ang mga bagong krisis noong 2026 sa Iran at Lebanon ay nag-iwan ng milyun-milyong bagong lumikas; gayunpaman, ang United Nations ay nagsisikap sa isang pangmatagalang plano na bawasan ang bilang ng mga pangmatagalang lumikas sa kalahati pagsapit ng 2035.
Geneva – United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Hunyo 11, 2026) – Inihayag ng UNHCR sa taunang ulat nitong "Global Trends" na inilathala noong Huwebes na ang bilang ng sapilitang lumikas sa mundo sa unang pagkakataon sa nakalipas na dekada ay bumaba at umabot sa 117.8 milyon sa pagtatapos ng 2025. Ang bilang na ito ay bumaba ng mga 5.4 milyon kumpara noong 2024.
Malawakang pagbabalik ngunit hindi ligtas
Ayon sa ulat na ito, ang pinakamahalagang salik ng pagbaba na ito ay ang kapansin-pansing pagtaas ng pagbabalik ng mga lumikas sa kanilang sariling mga bansa. Noong 2025, mga 14.7 milyong lumikas (kabilang ang 4.4 milyong refugee at 10.3 milyong internally displaced) ang bumalik sa kanilang mga lugar o bansa ng pinagmulan, na 50 porsyentong pagtaas kumpara noong nakaraang taon. Ito ang pangalawang pinakamataas na bilang ng pagbabalik ng refugee mula nang i-record ang estadistikang ito 60 taon na ang nakalipas.
Ang pinakamaraming pagbabalik ay sa Afghanistan (mga 2.9 milyon), Syria (1.3 milyon), at Sudan. Gayunpaman, nagbabala ang UNHCR na marami sa mga pagbabalik na ito ay ginawa "sa ilalim ng presyon" at hindi sa ligtas at matatag na kondisyon. Ayon kay Barham Salih, UN High Commissioner for Refugees, marami sa mga bumabalik ay bumabalik sa mga bansang mayroon pa ring kawalang-katiwasayan, pagkasira ng imprastraktura, at matinding kakulangan ng mga pangunahing serbisyo at oportunidad sa ekonomiya, at ang sitwasyong ito ay maaaring humantong sa isang "bagong cycle ng paglilikas."
Hamon ng chronic displacement
Sa kabila ng pagbaba na ito, nagbabala ang ulat ng UNHCR tungkol sa "chronic displacement" bilang isa sa mga pangunahing katangian ng pandaigdigang refugee landscape. Batay sa ulat na ito, sa kabuuang 41.6 milyong refugee sa mundo sa pagtatapos ng 2025, 70 porsyento ng mga ito ay nananatili sa pagkatapon sa loob ng limang taon o higit pa.
Sinabi ni Barham Salih, UN High Commissioner for Refugees, kaugnay nito: "Para sa maraming refugee, ang paglilikas ay nagsisimula bilang isang lifeline, ngunit tumatagal ng isang buhay." Idiniin niya na ang makataong tulong ay hindi sapat upang wakasan ang sitwasyong ito at hiniling ang isang "paradigm shift" at ang paglikha ng tunay na oportunidad para sa self-sufficiency ng mga refugee.
Bagong krisis noong 2026 sa Iran at Lebanon
Binanggit din ng ulat ng United Nations ang mga bagong makataong krisis noong 2026. Kasunod ng digmaan sa Gitnang Silangan na nagsimula noong Pebrero 2026 sa mga pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran, hanggang kalagitnaan ng Mayo 2026, mga 3.2 milyon ang lumikas sa loob ng Iran. Gayundin, ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon mula noong Marso ay nagpalikas ng mahigit isang milyon sa bansang ito.
Ipinapahiwatig ng mga ulat na ang bagong krisis na ito ay nagpilit din sa maraming Afghan at Syrian refugee na naninirahan sa Iran at Lebanon na bumalik sa kanilang mga bansa (na nananatiling hindi ligtas at hindi matatag).
Pananaw sa hinaharap
Ang UNHCR ay nagtakda ng isang pangmatagalang layunin upang harapin ang penomenon ng chronic displacement: bawasan ng higit sa kalahati (50 porsyento) ang bilang ng mga refugee sa pangmatagalang displacement pagsapit ng 2035. Ang layuning ito ay itutuloy sa pamamagitan ng pagtataguyod ng boluntaryong pagbabalik, pagsasama ng mga refugee sa mga pambansang sistema ng mga host country (edukasyon, kalusugan, merkado ng trabaho), at pagtaas ng mga oportunidad sa resettlement.
Idiniin ni Barham Salih sa pagtatapos: "Ang pagpapakupkop at proteksyon ng refugee ay nagliligtas ng buhay at hindi maaaring pagtalunan, ngunit hindi natin matatanggap ang isang hinaharap kung saan milyun-milyong refugee ay nakulong sa loob ng maraming taon o dekada nang walang tunay na pananaw para muling itayo ang kanilang mga buhay."
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