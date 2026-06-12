Video| Mga larawan ng pinsala mula sa Iranian missile response sa American base sa Bahrain

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga larawan ng pinsala mula sa Iranian missile response sa American base sa Bahrain.
Isang video na inilabas sa social media, na binanggit ang Sur Atlas satellite imagery analysis base, ay nagpapakita ng malaking pinsala sa American Isa Air Base sa Bahrain bilang resulta ng Iranian missile response.
Manama – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 10, 2026) – Kasabay ng paglabas ng mga video sa social media ng napakalakas na pagsabog sa himpapawid ng Bahrain, iniulat ng Sur Atlas satellite imagery analysis base na ang missile at drone attacks kaninang madaling-araw ng Iranian IRGC ay nagdulot ng malaking pinsala sa "Sheikh Isa Air Base" sa Bahrain. Ang base na ito, na lugar ng deployment ng mga fighter jet at radar system ng US Fifth Fleet, ay kinilala bilang isa sa mga pangunahing target ng retaliatory operation ng Iran.
Detalye ng pinsala sa Sheikh Isa Base
Ang mga analyst ng Sur Atlas, sa pamamagitan ng pagtutugma ng luma at bagong satellite imagery, ay nagpahayag na hindi bababa sa 3 hangar kung saan nakalagak ang mga fighter jet, isang radar system, at ilang support structure sa base na ito ay nawasak. Ang makakapal na haligi ng usok na bumangon mula sa Jabal al-Dukhan area – ang pinakamataas na punto ng Bahrain – ay nagpalakas din sa posibilidad ng direktang pagtama ng mga missile sa AR-327 strategic radar facility.
Sa isang pahayag, kinumpirma ng Ministry of Interior ng Bahrain ang pagtama ng ilang drone at missile sa residential area sa Manama at Hamad town, at ipinahayag na isang 11-taong-gulang na batang babae ay bahagyang nasugatan dahil sa mga fragment mula sa pagharang ng mga drone, at ang sunog sa ilang sasakyan at residential house ay naiulat din.
Pag-aangkin ng IRGC: Pagkasira ng sensitibong target
Inihayag ng Public Relations ng IRGC sa isang anunsyo na sa operasyong ito, ang punong himpilan ng US Fifth Fleet (NAVCENT) sa Bahrain at ang "Sheikh Isa Air Base" ay tinarget ng ballistic missiles at suicide drones. Ayon sa pag-aangkin ng IRGC, ang radar at Patriot air defense system na nakalagak sa base na ito ay winasak din.
Ang media na kaalyado ng Hezbollah ng Lebanon ay naglabas din ng mga larawan ng sandali ng pagtama ng mga missile sa oil at military facility sa paligid ng Manama na nagpapakita ng malawakang pinsala.
Reaksyon ng Amerika at mga kaalyado
Ang United States Central Command (CENTCOM) ay hindi pa opisyal na kinukumpirma o tinatanggihan ang pag-aangkin ng pinsala sa Sheikh Isa Base. Gayunpaman, isang opisyal ng Pentagon ang nagsabi sa Fox News na "lahat ng mga banta sa himpapawid ay natukoy at naharang" at "ang pinsalang naidulot ay bahagya at maaayos."
Kasabay nito, ang Kuwait, na tinarget sa malawakang pag-atake kahapon, ay nagpahayag na muling binuksan nito ang airspace nito at ang mga flight ay bumalik sa normal. Samantala, iniulat ng media ng Jordan na binaril nito ang 5 Iranian ballistic missiles sa himpapawid ng bansa.
Paglala ng tensyon at pag-aalala sa paglawak ng digmaan
Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong ang tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington ay umabot sa pinakamataas na antas mula nang ideklara ang tigil-putukan noong Abril 8, 2026. Naniniwala ang mga military expert na dahil sa deployment ng mga advanced na American fighter jet sa mga base sa Bahrain at pagpilit ng Iran na mapanatili ang "bagong mga patakaran" sa Persian Gulf, may posibilidad ng mas malawakang labanan sa mga darating na araw.
Ang Al Jazeera news network noong Huwebes sa isang video report na pinamagatang "Pagsabog sa Bahrain sa panahon ng pag-atake ng Iran sa mga base ng Amerika" ay naglabas ng mga larawan mula sa CCTV camera ng sandali ng napakalakas na pagsabog sa kabisera ng Bahrain, na nagpapakita ng tindi ng mga pag-atake at ang kanilang pagpasok sa imprastraktura ng militar ng Amerika sa rehiyon.
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