Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Foreign Affairs: Hindi na sapat ang kapangyarihan ng Amerika para sa pandaigdigang ambisyon ng Washington.
Sa isang pagsusuri na binanggit ang krisis sa Strait of Hormuz at ang pagtaas ng mga banta laban sa mga estratehikong daanan ng tubig sa mundo, pinagtatalunan ng Foreign Affairs na ang military superiority ng Amerika ay hindi na sapat upang mapanatili ang maritime order at kontrolin ang pagpapadala sa buong mundo.
Isang sitwasyon na, ayon sa may-akda, ay nagpapakita ng lumalaking agwat sa pagitan ng pandaigdigang ambisyon ng Washington at ng tunay na kakayahan nito na pamahalaan ang mga umuusbong na hamon sa panahon ng mga drone, murang missile, at lumalaking kompetisyon ng mga rehiyonal na kapangyarihan.
Washington – Foreign Affairs magazine (Hunyo 2026) – Sa bisperas ng ika-isandaang araw ng digmaan sa Kanlurang Asya, nagbabala ang magasing Foreign Affairs sa isang komprehensibong pagsusuri tungkol sa pagbabago ng pandaigdigang kaayusan. Batay sa ulat na ito, ang kawalan ng kakayahan ng sandatahang lakas ng Amerika na ganap na muling buksan ang Strait of Hormuz at garantiya ang ligtas na pagdaan ng mga tanker ay simbolo ng isang mas malaking katotohanan: ang military superiority ng Amerika ay hindi na sapat upang mapanatili ang pandaigdigang maritime order at kontrolin ang mga mahahalagang ruta ng pagpapadala.
Ang pagsusuring ito na pinamagatang "Krisis ng American Naval Power sa Strait of Hormuz" ay pinagtatalunan na ang agwat sa pagitan ng "military capabilities" ng Amerika at ng "pandaigdigang ambisyon" nito ay nagiging isang estruktural na krisis. Si Paul Kennedy, tanyag na historyador, ay nagbabala taon na ang nakalipas na ang mga imperyo ay bumabagsak kapag ang kanilang mga pangako ay lumampas sa kanilang kakayahang pang-ekonomiya. Ngayon, ang senaryong ito ay nangyayari: ang Amerika ay nakikipagdigma sa Iran habang sabay na kailangang tumayo laban sa Russia sa Europa at laban sa Tsina sa Asya.
Pagbabago ng equation mula sa military superiority tungo sa "pambansang kakayahan"
Tinutukoy ng mga analyst ng Foreign Affairs ang pangunahing pagbabago sa mga bahagi ng kapangyarihan. Noong nakaraan, ang pagkakaroon ng mamahaling aircraft carrier ay sapat na upang ipataw ang kalooban. Ngunit ngayon, ang murang ballistic missiles ng Iran at suicide drone ay nagawang neutralisahin ang superiority na ito. Bawat Patriot missile na pinapaputok upang harangin ang isang Iranian drone ay nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar, samantalang ang halaga ng paggawa ng mga attacking drone ay ilang libong dolyar lamang.
Si Tucker Carlson, Amerikanong mamamahayag, ay nagsabi sa bagay na ito: "Ang Amerika ay may 120 bilyong dolyar na aircraft carrier, ngunit hindi nito nagawang buksan ang Strait of Hormuz. Ipinapakita nito na may mga bagay na hindi kayang gawin ng Amerika."
Ang Amerika sa pagitan ng martilyo at palihan: Tatlong opsyon at deadlock
Batay sa pagsusuri na ito, ang Washington ngayon ay nahaharap sa tatlong opsyon; ngunit sa praktika, hindi nito kayang pumili ng alinman sa mga ito:
Military option: Mataas na panganib na maging isa pang "Vietnam" at kumpletong pagkaubos ng mga pwersa.
Pagtanggap ng mga kondisyon ng Iran: Itinuturing na "nakamamatay na lason" para sa anumang gobyerno sa pulitika.
Pagpapatuloy ng status quo: Ang pagpapatuloy ng deadlock na ito sa paglipas ng panahon ay lalong magpapahina sa impluwensya ng Amerika.
Ang analytical paralysis na ito ay nagpapakita na ang pagiging "superpower" ay hindi na isang awtomatikong garantiya ng tagumpay.
Ang mundo ay lumilipat patungo sa multipolar order
Binanggit din ng Foreign Affairs na ang kasalukuyang krisis ay nagpipilit sa ibang mga bansa na muling bigyang-kahulugan ang kanilang relasyon sa Amerika. Ang mga European at Asian na bansa na dati ay ganap na umaasa sa American security umbrella ay naghahanap ngayon ng "strategic autonomy." Kahit ang mga Arabong bansa sa Persian Gulf ay muling kumukwenta kung ang pagho-host sa mga American base ay isang "security advantage" o "isang tiket upang maging target."
Ang pagkaubos ng strategic oil reserves ng Kanluran sa kalagitnaan ng Hulyo 2026 ay ginagawang isang hindi pa naganap na apurahan ang krisis na ito. Napagpasyahan ng mga mananaliksik ng Hoover Institution na ang Estados Unidos ay hindi na isang "buong kapangyarihan sa dagat" (Sea Power); sa halip, nanatili lamang itong isang "naval military power" na walang kinakailangang komersyal na imprastraktura at industriya ng pagpapadala upang ipataw ang kalooban nito sa mundo.
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