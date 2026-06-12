Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Zionist media: Ang Israel ay nahaharap sa hindi pa naganap na alon ng pandaigdigang boycott.
Iniulat ng pahayagang "Yedioth Aharonoth" noong Biyernes na ang Zionist regime mula noong Oktubre 2023 ay nahaharap sa isang hindi pa naganap na alon ng boycott, presyon, at internasyonal na poot.
Isinulat ng pahayagang ito na ang alon na ito ay kinabibilangan ng pagpapalabas ng arrest warrant para sa ilang Israeli leader at gayundin ang desisyon ng ilang bansa na ipagbawal ang pagpasok ng mga ministro at opisyal ng Tel Aviv sa kanilang teritoryo.
Tel Aviv – Yedioth Aharonoth (Hunyo 12, 2026) – Ang pahayagang ito ng Zionist sa isang ulat na may pamagat na "Paano naging pinaka-boycott na bansa sa mundo ang Israel" ay umamin na ang Zionist regime mula noong Oktubre 7, 2023 ay nahaharap sa isang "tsunami" ng internasyonal na boycott at hindi makapagbigay ng epektibong tugon sa lumalaking alon na ito.
Batay sa ulat na ito, sa mga pinakabagong aksyon, ipinagbawal ng France ang pagpasok nina Itamar Ben-Gvir (Ministro ng Panloob na Seguridad) at Bezalel Smotrich (Ministro ng Pananalapi) sa teritoryo nito. Ang Ireland ay nagpataw na ng pagbabawal sa pagpasok ng dalawang ministrong ito. Ang mga aksyong ito ay ginagawa sa panahong ang Britain, Canada, Australia, New Zealand, at Norway ay nagpataw din ng magkakaugnay na mga boycott laban sa mga settler at indibidwal na inakusahan ng karahasan sa West Bank.
Idiniin ng Yedioth Aharonoth na ang kasalukuyang alon ng boycott ay naiiba sa kalikasan kaysa sa nakaraan; dahil ang nakaraang boycott ay pangunahing naglalayong pilitin ang Israel na bumalik sa mesa ng usapan, ngunit ngayon ang mga aksyong ito ay nagta-target sa "pandaigdigang lehitimidad ng Israel." Bilang karagdagan sa mga boycott ng gobyerno, ang mga popular na kampanya ng BDS ay nakamit din ang mga tagumpay sa iba't ibang larangan at ang imahe ng Israel sa pandaigdigang opinyon ay nasira.
Kapansin-pansin na ang International Criminal Court (ICC) ay naglabas na ng arrest warrant para kay Benjamin Netanyahu at Yoav Gallant, at kamakailan ang kahilingan para sa isang "lihim" na arrest warrant para kay Smotrich sa paratang ng "apartheid" ay itinaas din. Ang ulat na ito ay nagtapos na ang gobyerno ni Netanyahu ay walang kakayahan na harapin ang "bagyo ng boycott" na ito at hindi nakapagpakita ng epektibong tugon.
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