Video| Pagsunog ng bandila ng Israel sa Guadalajara, Mexico, kasabay ng pagbubukas ng 2026 World Cup

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsunog ng bandila ng Israel sa Guadalajara, Mexico, kasabay ng pagbubukas ng 2026 World Cup.
Guadalajara, Mexico – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 11, 2026) – Kasabay ng pagdaraos ng seremonya ng pagbubukas ng 2026 World Cup sa Akron Stadium sa lungsod ng Guadalajara, daan-daang mga pro-Palestinian na nagpoprotesta ang nag-rally sa mga lansangan ng lungsod na ito at, habang kinokondena ang Zionist regime, sinunog ang bandila ng Israel.
Batay sa mga inilabas na ulat, ang pagtitipon na ito, na ginanap na may mga slogan na "Palayain ang Palestine" at "Mamatay ang Israel," ay isang pagtatangka upang maakit ang atensyon ng internasyonal na komunidad sa 100 araw na digmaan sa Gaza Strip at Lebanon sa gitna ng pinakamalaking sporting event sa mundo. Ang mga nagpoprotesta, na may dalang mga placard na may temang "Hindi sa genocide sa World Cup" at "Ang FIFA ay kasabwat sa mga krimen sa digmaan," ay kinondena ang paglahok ng pambansang koponan ng Israel sa mga laban.
Reaksyon ng Mexican Football Federation at FIFA
Ang Mexican Football Federation (FMF) ay naglabas ng pahayag na inilarawan ang mga aksyong ito bilang "marahas at salungat sa espiritu ng palakasan" at sinabi na hiniling nito sa mga tagapag-ayos ng laban na i-maximize ang seguridad ng mga tagahanga na nasa mga stadium. Ipinahayag din ng FIFA na "anumang pampulitika o diskriminatoryong pagpapakita sa mga stadium ay ipinagbabawal" at hiniling sa disciplinary committee na imbestigahan ang bagay na ito.
Bilang tugon sa mga insidenteng ito, ang pambansang koponan ng football ng Zionist regime, na nasa Group C ng kompetisyong ito kasama ang mga koponan ng Argentina, Hungary, at Senegal, ay naglabas ng maikling pahayag na idineklara na "ang mga manlalaro ng pambansang koponan ay nakatuon sa tagumpay sa mga laban at ang pampulitikang ingay ay hindi makakaapekto sa kanilang pagganap."
Kasaysayan ng mga tensyon sa World Cup
Hindi ito ang unang pagkakataon na ang internasyonal na sporting event ay naging tagpo ng pampulitikang protesta laban sa Zionist regime. Bago ito, sa 2022 Qatar World Cup, hiniling din ng mga nagpoprotesta ang pagbabawal sa rehimeng ito mula sa paglahok sa mga laban. Gayunpaman, palaging idiniin ng FIFA na "ang pampulitikang aktibidad ay hindi dapat makaapekto sa palakasan."
Kapansin-pansin na sa mga laban sa araw ng pagbubukas, nagawa ng pambansang koponan ng Mexico na talunin ang pambansang koponan ng New Zealand sa iskor na 2-1. Ang mga pwersang pulis ng Mexico, sa pamamagitan ng malawakang pag-deploy sa paligid ng stadium at sentro ng lungsod ng Guadalajara, ay pinigilan ang direktang sagupaan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at mga tagahanga na nasa stadium. Wala pang naiulat na mga pag-aresto na may kaugnayan dito.
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