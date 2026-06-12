Video| Ang makataong tulong ay hindi krimen; pagtitipon ng pagkakaisa sa Caracas para sa pagpapalaya ng mga dinakip na aktibista

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang makataong tulong ay hindi krimen; pagtitipon ng pagkakaisa sa Caracas para sa pagpapalaya ng mga dinakip na aktibista.
Isang grupo ng mga social movement, popular council, at Argentine community na naninirahan sa Venezuela, sa pamamagitan ng pagtitipon sa Bolivar Square sa Caracas, ay nagpahayag ng kanilang pakikiisa sa mga dinakip na aktibista ng Samoud caravan.
Ang mga naroroon sa pagtitipong ito, na nagbibigay-diin na "ang makataong tulong ay hindi krimen," ay humiling ng agarang pagpapalaya ng dalawang Argentine activist (Lucas at Paula) at walo pang iba mula sa iba't ibang bansa na ilegal na dinakip sa panahon ng internasyonal na makataong caravan sa Libya.
Si Marilyon Zambrano, tagapagbalita ng Ahl al-Bayt International News Agency (ABNA), ay nag-uulat mula sa Caracas.
..........
328
Your Comment