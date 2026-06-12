Video| Pagsalakay ng mga settler sa isang sinaunang lugar sa hilaga ng Ramallah

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsalakay ng mga settler sa isang sinaunang lugar sa hilaga ng Ramallah.
Ilang mga Zionist settler kaninang umaga ng Biyernes ay sumalakay sa isang sinaunang lugar sa lupain ng "Atara" settlement sa hilaga ng Ramallah.
Ramallah – Wafa news agency (Hunyo 12, 2026) – Iniulat ng mga lokal na Palestinian source sa West Bank noong Biyernes na dose-dosenang mga Zionist settler kaninang umaga ay sumalakay sa sinaunang lugar ng "Ein Samiya" sa lupain ng "Atara" settlement sa hilaga ng Ramallah at nagsagawa ng pagkasira ng bahagi ng lugar at iligal na paghuhukay sa rehiyong ito.
Ayon sa Wafa reporter, ang mga settler ay pumasok sa lugar na ito na may direktang suporta ng mga military forces ng Zionist regime at, habang lumilikha ng mga bagong outpost sa paligid ng lugar, ay nagsagawa ng pagkasira ng mga pader na bato at paghuhukay gamit ang mga mechanical shovel. Ang sinaunang lugar na ito, na ang pinagmulan ay mula pa sa panahon ng Roman Empire, ay kinabibilangan ng mga labi ng isang simbahan at ilang sinaunang water pool, at dati nang ilang beses na naging target ng mga pag-atake ng settler.
Batay sa deklarasyon ng munisipalidad ng Atara, ang pagsalakay na ito ay ginawa 48 oras lamang matapos ang babala ng mga internasyonal na katawan tungkol sa pagtaas ng mga pag-atake ng settler sa makasaysayang at relihiyosong lugar ng mga Palestinian. Ang UNESCO ay nagpahayag na noon ng malalim na pag-aalala tungkol sa pagkasira ng kultural na pamana sa West Bank.
Ang Palestine Liberation Organization (PLO) sa isang pahayag ay inilarawan ang aksyong ito bilang "krimen sa digmaan at malinaw na paglabag sa internasyonal na batas" at hiniling sa internasyonal na komunidad na agad na kumilos upang protektahan ang kultural na pamana ng Palestine at ihinto ang mga pagsalakay ng settler. Ang hukbo ng Zionist regime ay hindi pa nagkomento tungkol dito.
..........
328
Your Comment