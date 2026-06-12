Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong pag-aangkin ng Axios: Hindi tiyak ang oras ng pag-alis ng mga sanction sa Iran!.
Batay sa bagong pag-aangkin ng Amerikanong media na Axios na binanggit ang isang mapagkukunang may alam, walang tiyak na oras na itinakda para sa pagbawas ng mga parusa sa Iran, at ang bagay na ito ay nakasalalay sa paraan ng pagpapatupad ng kasunduan. Gayunpaman, inaangkin na ang kasalukuyang memorandum of understanding ay sumasaklaw sa lahat ng nuclear na detalye at mga kinakailangan na isinasaalang-alang ng Estados Unidos. Gayundin, ang koordinasyon sa mga may-katuturang partido para sa pagtatapos ng kasunduang ito at pagtukoy ng oras para sa seremonya ng pagpirma nito ay isinasagawa.
Ang isa pang bahagi ng ulat na ito ay tumutukoy sa papel ng mga tagapamagitan; kung saan sinabi na ang mga tagapamagitan ng Qatari, sa kanilang usapan sa Tehran, ay direktang nakikipag-ugnayan kina Witkoff at Kushner bilang mga kinatawan ng gobyerno ng Amerika. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang Pangulo ng Amerika ay gumawa na ng magkasalungat na pahayag tungkol sa pag-unawa sa Iran.
Washington – Axios website (Hunyo 12, 2026) – Sa pinakabagong ulat nito na binanggit ang isang mapagkukunang may alam, inangkin ng Axios na taliwas sa mga optimistikong pahayag ni Donald Trump tungkol sa pangwakas na kasunduan sa Iran, wala pang tiyak na oras na itinakda para sa pagbawas ng mga parusa sa Iran, at ang bagay na ito ay nakasalalay sa paraan ng pagpapatupad ng kasunduan.
Batay sa ulat na ito, inaangkin na ang kasalukuyang memorandum of understanding ay sumasaklaw sa lahat ng nuclear na detalye at mga kinakailangan na isinasaalang-alang ng Estados Unidos. Gayundin, ang koordinasyon sa mga may-katuturang partido para sa pagtatapos ng kasunduang ito at pagtukoy ng oras para sa seremonya ng pagpirma nito ay isinasagawa. Ayon sa mapagkukunang may alam na ito, ang mga tagapamagitan ng Qatari, sa kanilang usapan sa Tehran, ay direktang nakikipag-ugnayan kina Steve Witkoff at Jared Kushner bilang mga kinatawan ng gobyerno ng Amerika.
Kasaysayan ng magkasalungat na pahayag ni Trump
Ang ulat na ito ay inilabas sa panahong si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay gumawa na ng magkasalungat na pahayag tungkol sa pag-unawa sa Iran. Inangkin ni Trump kahapon (Hunyo 11) sa harap ng mga mamamahayag na ang kasunduan ay "halos natapos na," ngunit ilang oras pagkatapos sa isang panayam sa Fox News, nagpatibay siya ng nagbabantang tono at sinabi na kung sakaling hindi mabilis na tanggapin ng Tehran ang kasunduang pangkapayapaan, "maglulunsad kami ng pinakamatinding pambobomba bukas ng gabi."
Draft ng 14-artikulo na memorandum; nasa ilalim pa rin ng pagsusuri
Ang mga nakaraang ulat ay nag-ulat ng mga detalye ng draft ng 14-artikulo na memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika, ayon sa kung saan ang mga aspeto tulad ng pagtigil ng mga labanan sa lahat ng larangan, pagbabawas ng military tensions, pangako ng Amerika na hindi makialam sa panloob na mga gawain ng Iran, at mga hakbang para sa unti-unting pag-alis ng mga parusa at pagpapalaya ng 24 bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ay itinaas. Ang draft na ito ay nagtatakda rin ng isang "tigil-putukan at usapan" na panahon ng 60 araw kung saan ang naval blockade ng Amerika ay aalisin at ang pangwakas na usapan tungkol sa nuclear program ng Iran ay magsisimula.
Gayunpaman, ang mga opisyal ng Iran ay nagpatibay ng isang mas maingat na diskarte. Idiniin ni Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, kahapon na "ang pangwakas na desisyon ay hindi pa nagagawa" at ang draft na ito ay sinusuri sa mataas na antas. Naniniwala ang mga eksperto na sa kabila ng deklarasyon ng kahandaan ng magkabilang panig para sa kasunduan, ang mga hindi pagkakasundo sa mekanismo ng pagpapalaya ng mga ari-arian at gayundin sa paraan ng pagsubaybay sa pagtupad ng mga pangako ay nananatiling seryosong hadlang sa pangwakas na memorandum of understanding na ito.
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