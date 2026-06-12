Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Senior Israeli commander: "Ang limitadong missile attacks ng Iran ay nagdulot ng malaking pinsala."
Sinabi ni Eliezer Marom, dating kumander ng Israeli Navy:
Ang mga pinsalang dulot ng limitadong missile attacks ng Iran ay malawakan at mabigat.
Malaking bahagi ng mga pinsalang ito mula sa Iranian missile attack ay hindi natin nakikita at hindi natin alam, at ang dahilan ay ang military censorship sa Israel.
Tel Aviv – Channel 12 Israel (Hunyo 12, 2026) – Si Eliezer Marom, dating kumander ng Israeli Navy (panahon 2007-2011), noong Huwebes sa isang panayam sa Channel 12 Israel, sa pag-amin sa kapangyarihan ng missile ng Iran at pagiging epektibo ng mga kamakailang pag-atake, ay nagsabi na ang mga pinsalang idinulot ng mga missile ng Iran sa mga military facility at imprastraktura ng Israel ay "napakalawakan at mabigat" at ang dahilan ng kawalan ng media coverage ng mga pinsalang ito ay ang pagpapatupad ng matinding military censorship sa Israel.
Si Marom, na sa kanyang serbisyo ay namuno sa missile fleet at mahahalagang operasyon, bilang tugon sa tanong ng host ng programa tungkol sa epekto ng kamakailang missile attacks ng Iran (na isinagawa noong madaling-araw ng Hunyo 7 sa Ramat David Air Base at Beit Shemesh missile development center at gayundin ang mga pag-atake noong Hunyo 10 sa iba pang mga target), ay nagsabi: "Hindi natin masasabi na hindi tayo nagtamo ng pinsala. Nagtamo tayo ng pinsala. Ang mga pinsala at karamdamang dulot ng mga pag-atake ng Iran ay malawakan at mabigat. Hindi ko masabi ang mga detalye, ngunit malaking bahagi nito ay hindi natin nakikita at hindi natin alam, at ang dahilan ay ang military censorship sa Israel."
Pagsisiwalat ng pagkakasabay ng Iranian missile attack sa pagtitipon ng matataas na opisyal ng Israel
Isiniwalat din ni Marom na ang timing ng pag-atake ng Iran ay para magkasabay sa mahalagang pagpupulong ng Israeli security cabinet (kung saan dapat magpasya sina Netanyahu at mga ministro ng depensa tungkol sa tugon sa mga nakaraang pag-atake ng Hezbollah). Sinabi niya: "Ito ay isang napakatalinong pag-atake. Alam nila kung nasaan ang matataas na opisyal."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ang Israeli Home Front Command sa nakalipas na 48 oras ay dose-dosenang beses na nagbabala tungkol sa pagpapaputok ng missile at drone mula sa Iran, Yemen, Iraq, at Lebanon patungo sa hilagang at gitnang mga lungsod.
Pag-amin sa kawalan ng kakayahan ng air defense laban sa mga koordinadong pag-atake
Ang dating kumander ng Israeli Navy ay nagpahayag din ng pagdududa tungkol sa pagiging epektibo ng Iron Dome air defense system sa digmaang ito at sinabi: "Ang nangyayari dito ay binago ng kaaway ang paraan ng pakikipaglaban. Ang mga drone, ballistic missiles, at cruise missiles ay sabay na pinapaputok sa mataas na dami. Ang mga pamamaraang ito ay hinahamon ang aming mga defense system. Hindi ko sinasabi na ang mga sistema ay hindi gumagana, ngunit ang kanilang antas ng tagumpay ay hindi tulad ng dati."
Ang mga pahayag ni Marom ay ginawa sa panahong ang pahayagang "Israel Hayom" kahapon (Hunyo 11) sa isang ulat na may pamagat na "Ang estratehiya ni Netanyahu sa pagharap sa Iran ay ganap na nabigo" ay naglantad ng pagkabigo at pangkalahatang hindi kasiyahan sa mga opisyal ng seguridad at militar ng Israel.
Patuloy na censorship at opisyal na pagtanggi
Habang si Marom ay nag-uulat ng mabigat at malawakang pinsala, ang hukbo ng Zionist regime at karamihan sa media sa ilalim ng military censorship ay patuloy na nagbibigay-diin sa "kabiguan ng lahat ng pag-atake ng Iran at kawalan ng malubhang pinsala." Gayunpaman, ilang oras pagkatapos ng panayam ni Marom, ang mga Israeli user sa social media ay nagsimulang maglabas ng mga video at larawan ng mga nasirang lugar (kabilang ang sunog sa Ramat David Air Base at malawakang pagkasira sa paligid ng Beit Shemesh missile center), na ang ilan sa mga ito ay hindi pa ganap na nalilinis.
Sinabi ni Marom sa pagtatapos ng kanyang panayam: "Dapat malaman ng mga tao ng Israel na ang sitwasyon ay mas kumplikado kaysa sa sinasabi sa kanila. Kami ay nahaharap sa isang banta na hindi lamang mula sa mga hangganan ng Lebanon at Syria, kundi mula sa libu-libong kilometro ang layo at sa koordinadong paraan mula sa maraming larangan na tumatarget sa amin. Ito ay isang tunay na digmaan at tayo ay nasa simula pa lamang."
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