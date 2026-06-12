Video| Kakaibang pag-aangkin at salaysay ng Fox News sa mga probisyon ng kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kakaibang pag-aangkin at salaysay ng Fox News sa mga probisyon ng kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika.
Ayon sa ulat ng Fox News, ang mga probisyon ng nuclear agreement na isinasaalang-alang ni Trump ay ang mga sumusunod:
Ang nuclear materials ay wawasakin at aalisin.
Ang nuclear program ay bubuwiin.
Hangga't hindi nila ipinatutupad ang mga probisyon, walang perang palalayain.
Ang Strait of Hormuz ay bubuksan.
Hindi maaaring pondohan ng Iran ang mga teroristang grupo.
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