Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Punong Ministro ng Pakistan: Isang pinagkasunduang teksto sa pagitan ng Iran at Amerika ang naabot.
Ang Pakistan ay nakikipagtulungan ngayon sa magkabilang panig upang tapusin ang mga susunod na hakbang; ang kapayapaan ay hindi kailanman naging ganito kalapit.
Islamabad – Reuters (Hunyo 12, 2026) – Si Shehbaz Sharif, Punong Ministro ng Pakistan, noong Biyernes sa isang post sa X social network ay nagpahayag na ang pangwakas at pinagkasunduang teksto ng isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay naabot na. Ayon sa kanya, ang Islamabad ngayon ay nakikipagtulungan sa magkabilang panig upang tapusin ang mga susunod na hakbang at "ang kapayapaan ay hindi kailanman naging ganito kalapit."
Idinagdag ni Sharif na ang Pakistan ay may kamalayan sa "patuloy na kampanya ng maling impormasyon" na pinasimulan ng mga elemento na may layuning pahinain ang proseso ng kapayapaan, at ang kasunduang ito ay nakamit sa pamamagitan ng masinsinang pagsisikap sa pamamagitan ng Islamabad.
Araqchi: Ang pag-unawa ay hindi kailanman naging ganito kalapit
Ilang oras bago ang deklarasyon ng Punong Ministro ng Pakistan, si Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa kanyang personal na pahina sa X social network ay sumulat na ang "Islamabad understanding" sa pagitan ng Iran at Amerika ay "hindi kailanman naging ganito kalapit." Idiniin din ni Araghchi na hanggang sa matapos ang pag-unawang ito, ang media ay dapat umiwas sa paghuhula tungkol sa nilalaman nito, at ang Iran ay magbibigay ng lahat ng detalye "sa tamang panahon" na may malinaw at responsableng diskarte sa mga tao.
Hindi pagkakasundo sa nilalaman ng kasunduan
Sa kabila ng optimistikong pahayag ng mga opisyal ng Pakistan at Iran, ang mga magkasalungat na ulat tungkol sa nilalaman ng kasunduan ay inilabas. Sinabi ng mga Iranian source sa domestic media na ang Iran ay mananatili sa kontrol ng Strait of Hormuz at ipipilit ang karapatan nito sa pagpapayaman ng uranium. Sa kabilang banda, isang matataas na opisyal ng White House ang nagsabi sa AFP na ang Iran ay sumang-ayon sa "kumpletong pagbuwag ng nuclear program nito."
Sinabi ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, na ang mga ulat ng Iranian media ay "ganap na walang kaugnayan" sa nakasulat na kasunduan na naabot at sumulat: "Ang mga kondisyong sinabi nila, kabilang ang kanilang mahina at nakakaawang mga pahayag tungkol sa pagkakaroon ng isang kasunduan, ay walang koneksyon sa katotohanan."
Vance: Ang kasunduan ay nakabatay sa pagganap, hindi cash payment
Si JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, sa X social network ay idiniin din na ang anumang kasunduan sa Iran ay "ganap na nakabatay sa pagganap" at ang Iran ay "hindi makakatanggap ng anumang cash at ang mga pinansyal na mapagkukunan ay hindi palalayain dahil lamang sa pagpirma ng isang kasunduan o pagdalo sa isang pagpupulong." Idinagdag ni Vance na kung tutuparin ng Iran ang mga pangako nito, ang mga benepisyong pang-ekonomiya ay darating sa Iran at sa buong rehiyon.
Reaksyon ng Zionist regime: Inaasahan namin na hindi tatalikuran ni Trump ang kanyang mga prinsipyo
Si Israel Katz, Ministro ng Depensa ng Zionist regime, bilang tugon sa mga kamakailang pag-unlad ay nagpahayag na inaasahan ng Israel na pananatilihin ni Donald Trump ang kanyang mga prinsipyo sa pagpigil sa Iran na makakuha ng nuclear weapon, missile program, at proxy groups. Inangkin ni Katz na ang Israel, kasama ang Amerika, ay "nagpataw ng mabibigat na suntok sa Iran na nagpabalik sa mga kakayahan nito sa loob ng maraming taon" at ipinahayag din na ang Israel ay hindi urong mula sa mga security zone sa Lebanon, Syria, at Gaza.
Sa kabila ng optimistikong pahayag ng mga opisyal ng Pakistan at pag-amin ni Araghchi na papalapit na sa kasunduan, ang mga malinaw na pagkakasalungatan sa mga salaysay ng magkabilang panig ay nagpapakita na may seryosong hindi pagkakasundo pa rin sa mga pangunahing detalye ng kasunduan, kabilang ang nuclear program at pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian.
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