Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtatayo ng tolda ng pagluluksa ng Muharram sa Imamzadeh Musa al-Mubarqa (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Larawan: Hamid Abedi - ABNA
Kasabay ng pagdating ng buwan ng Muharram (na ngayong taon ay nagsimula noong Hunyo 9, 2026), ang tolda ng pagluluksa para sa Panginoon at Hari ng mga Martir, Imam Hussein, ay itinaas sa tabi ng banal na dambana ng Imamzadeh Musa al-Mubarqa sa lungsod ng Qom. Ang toldang ito, na pinalamutian ng itim at berdeng mga bandila at mga plake na may pangalan ni Hussein, ay nagbigay ng isang espesyal na espiritwal na kapaligiran sa banal na lugar na ito. Bawat taon, habang papalapit ang buwan ng Muharram, ang mga tagapaglingkod at pilgrim ng Imamzadeh Musa al-Mubarqa (anak ni Imam al-Jawad at kapatid ni Imam al-Hadi) ay naghahanda para sa pagluluksa at pagdaraos ng mga seremonya ng pagdadalamhati sa pamamagitan ng pagtayo ng toldang ito. Ipinapakita ng mga larawang ipinadala ni Hamid Abedi, tagapagbalita ng ABNA news agency, na ang mga nagdadalamhati para kay Imam Hussein mula sa unang oras ng araw ay pumupunta sa lugar na ito upang magsagawa ng pagluluksa at awitan ang mga elehiya para sa mga martir ng Karbala.
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