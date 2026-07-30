Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pilipinas, U.S. At Japan ay Nagtapos ng Limang-Araw na Pinagsamang Pagsasanay sa Kanlurang Dagat ng Pilipinas
Maynila – Philippine Daily Inquirer (Hulyo 27, 2026) – Ang Pilipinas, Estados Unidos, at Japan ay nagtapos ng limang-araw na pinagsamang naval exercise sa Kanlurang Dagat ng Pilipinas, na ginanap mula Hulyo 21 hanggang 25 sa loob ng exclusive economic zone (EEZ) ng Pilipinas. Ang mga pagsasanay, na opisyal na itinalaga bilang isang Multilateral Maritime Cooperative Activity (MMCA), ay kinasasangkutan ng mga warship, coast guard vessel, fighter aircraft, at surveillance plane mula sa tatlong bansa.
Mga Kalahok na Assets at Yunit
Ang pagsasanay ay nagdala ng makabuluhang naval at air assets mula sa bawat bansa:
· Pilipinas: nag-deploy ng dalawang missile-capable frigates, BRP Jose Rizal (FF150) at BRP Antonio Luna (FF151), kasama ang isang AW159 helicopter, dalawang FA-50 fighter jets, dalawang A29B Super Tucano light attack aircraft, isang C-208B intelligence/surveillance aircraft, at isang W-3 Sokol search and rescue helicopter. Ang Philippine Coast Guard ay lumahok din kasama ang patrol vessel na BRP Malabrigo.
· Estados Unidos: nag-deploy ng Nimitz Carrier Strike Group, na pinamumunuan ng USS Nimitz (CVN 68), kasama ang littoral combat ship na USS Santa Barbara at isang P-8A Poseidon maritime patrol aircraft.
· Japan: nag-deploy ng destroyer na JS Yudachi (DD-108), kasama ang isang SH-60K Seahawk helicopter.
Mga Layunin at Aktibidad ng Pagsasanay
Ang pagsasanay ay idinisenyo upang palakasin ang trilateral military coordination at pahusayin ang maritime interoperability sa tatlong bansa. Kabilang sa mga pangunahing aktibidad ang communications checks, replenishment-at-sea techniques, anti-submarine warfare drills, maritime domain awareness operations, helicopter deck landings, formation maneuvers, at isang integrated final exercise.
Konteksto ng Rehiyon at mga Tensyon
Ang mga pagsasanay ay naganap sa gitna ng tumataas na tensyon sa China sa buong Dagat Timog Tsina. Ang pagsasanay ay isinagawa sa loob ng EEZ ng Pilipinas, at binigyang-diin ng mga opisyal ng Pilipinas na ang mga pagsasanay ay naglalayong ipagtanggol ang kapayapaan, katatagan, at seguridad sa Indo-Pacific, habang itinataguyod ang kalayaan ng nabigasyon at overflight. Ang pagsasanay ay kasabay din ng patuloy na maritime dispute ng Pilipinas sa China sa Scarborough Shoal (Huangyan Island).
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