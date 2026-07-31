Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-CNN: Si Trump, lubhang hindi nasisiyahan at galit sa hindi pagtanggap ng Iran sa kanyang mga kahilingan
Sa kabila ng pag-aangkin ni Trump na ang Iran ay nakikiusap upang wakasan ang digmaan, ang ilang mga opisyal ng Amerika ay nag-aalala na ang Iran ay mas determinado kaysa kailanman na samantalahin ang pressure lever nito sa Strait of Hormuz at magpaputok ng mga missile patungo sa mga pwersang Amerikano.
Ayon sa mga opisyal ng Amerika, si Trump ay labis na hindi nasisiyahan at galit sa hindi pagtanggap ng kanyang mga kahilingan mula sa Tehran; isang bagay na humantong sa mga tensyonado na likod-ng-eksenang pulong at mga tawag sa telepono na puno ng malalaswang pananalita sa kanyang mga kaalyado.
Washington – Ahensyang Balita ng CNN – Ang news network na CNN, na binanggit ang ilang mga opisyal ng Amerika, ay nag-ulat na si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay labis na hindi nasisiyahan at galit sa hindi pagtanggap ng kanyang mga kahilingan mula sa Iran. Sa kabila ng kanyang mga naunang pag-aangkin na ang Tehran ay "nakikiusap" upang wakasan ang digmaan, kinikilala ng mga matataas na opisyal ng White House na ang Iran ay hindi lamang umatras, ngunit sa pag-asa sa pressure lever ng pagkontrol sa Strait of Hormuz at pagpapatuloy ng missile at drone attacks laban sa mga pwersang Amerikano sa rehiyon, ay nagpipilit sa mga posisyon nito.
Batay sa ulat na ito, ang lumalaking kawalang-kasiyahan ni Trump sa Iran at ang hindi pagkamit ng kanyang mga pangako ng mabilis na tagumpay ay humantong sa mga likod-ng-eksenang pulong at mga tensyonado na tawag sa telepono sa mga rehiyonal at European na kaalyado, na ang ilan ay may kasamang malalaswang pananalita. Isang matataas na opisyal ng Amerika na tumangging ipakilala ang kanyang pangalan ay nagsabi sa CNN na "hindi makapaniwala si Trump na ang Iran ay hindi sumuko sa maximum pressure at ito ay labis na nagagalit sa kanya." Ito ay sa panahon na ang ilang mga military adviser ni Trump ay nagbabala tungkol sa pagdidiin ng mga tensyon, dahil ang mga reserba ng Patriot at THAAD interceptor missiles ay umabot sa kanilang pinakamababang antas at ang pagpapatuloy ng mga pag-atake ay maaaring magsapanganib sa kakayahang depensiba ng Amerika sa rehiyon. Hanggang Hulyo 31, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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