Video| Pagwagayway ng Watawat ni Imam Reza (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Marangal na Dambana ni Amir al-Mu'minin

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagwagayway ng Watawat ni Imam Reza (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Marangal na Dambana ni Amir al-Mu'minin (Imam Ali, sumakanya nawa ang kapayapaan)
Sa isang makabuluhang simbolikong kilos na nag-uugnay sa dalawang banal na dambana ng mga Impeksiyon, ang watawat ng Banal na Dambana ni Imam Reza sa Mashhad ay iwinagayway sa Marangal na Dambana ni Imam Ali sa Najaf. Ang kilos na ito, na isinagawa sa panahon ng Arba'in, ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga banal na lugar at ang walang-hanggang koneksyon sa pagitan ng mga tagasunod ng Ahl al-Bayt sa iba't ibang panig ng mundo, na nagpapakita ng kanilang pagmamahal at debosyon sa mga Imam at sa kanilang walang-hanggang pamana ng paglaban at katarungan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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