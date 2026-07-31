Video| Paglalabas ng Musikang Bidyo na "Nayeb al-Ziyarah" sa mga Araw ng Arba'in

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paglalabas ng Musikang Bidyo na "Nayeb al-Ziyarah" sa mga Araw ng Arba'in; Isang Salaysay ng Pananabik para sa Martir na Lider ng Rebolusyon — Isang Obra na Nag-uugnay sa mga Puso ng mga Mananampalataya sa kanilang Martir na Lider.
Kasabay ng pagdating ng mga araw ng Arba'in ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan), ang musikang bidyo na "Nayeb al-Ziyarah" (Kinatawan ng Paglalakbay) ay inilabas, na may tinig ni Seyyed Mohammad Reza Nushavar—isang akda na nakatuon sa paghihiwalay at pananabik para sa martir na lider ng Rebolusyon. Ang awit, na puno ng damdamin at pananampalataya, ay nagpapahayag ng kalungkutan ng mga mananampalataya sa kanyang pagpanaw at ang kanilang panata na ipagpatuloy ang kanyang landas ng paglaban at katarungan.
Ang paglabas ng bidyong ito sa panahon ng Arba'in, isang okasyon ng malalim na espiritwal na kahalagahan para sa mga Shiite sa buong mundo, ay isang paalala ng walang-hanggang koneksyon sa pagitan ng martir na lider at ng mga aral ng Karbala. Tulad ni Imam Hussein, na nag-alay ng kanyang buhay para sa katarungan at katotohanan, ang martir na lider ay nag-alay ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Islam at sa kanyang bansa, at ang kanyang alaala ay patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga henerasyon.
Ang "Nayeb al-Ziyarah" ay hindi lamang isang awit kundi isang panawagan sa mga mananampalataya na manatiling matatag at magkaisa sa pagtataguyod ng mga mithiin ng rebolusyon, at upang ipagpatuloy ang paglalakbay ng pag-ibig at debosyon na sinimulan ng martir na lider. Ang kanyang pamana, tulad ng kanyang buhay, ay patuloy na magliliwanag sa landas ng mga naghahanap ng katotohanan at katarungan, at ang kanyang alaala ay mananatiling isang tanglaw ng pag-asa sa gitna ng mga hamon ng modernong panahon.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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