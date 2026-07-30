Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtutol ni Araghchi sa Bulgarian Counterpart tungkol sa Pagbibigay ng Teritoryo sa Amerika para sa Pagsalakay sa Iran
Si Seyyed Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Islamic Republic of Iran, bilang tugon sa tawag sa telepono ni Velislava Petrova, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Bulgaria, ay ipinaliwanag sa kanyang Bulgarian counterpart ang mga pinakahuling pagbabago na may kaugnayan sa rehiyon at ang patuloy na pagsalakay ng Amerika laban sa Islamic Republic of Iran at ang mga aksyon nito sa paglikha ng tensyon sa rehiyon ng Kanlurang Asya.
Idinagdag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng ating bansa: Ang pagsang-ayon ng pamahalaang Bulgarian sa kahilingan ng Amerika para sa pag-deploy ng mga military aircraft ng bansang iyon sa air base na "Bezmer" na may layuning suportahan ang military operation, ay sa aming pananaw ay kinokondena, hindi katanggap-tanggap, at salungat sa tradisyonal at mapagkaibigang relasyon ng dalawang bansa, at nararapat na agarang muling isaalang-alang ng pamahalaang Bulgarian ang desisyong ginawa.
Si Seyyed Abbas Araghchi, na binanggit ang Artikulo 3 ng Resolusyon 3314 ng Pangkalahatang Asemblea ng United Nations tungkol sa kahulugan ng pagsalakay, ay nagpaliwanag: "Ang pagbibigay ng teritoryo ng isang estado para gamitin ng ibang estado na may layuning gumawa ng gawa ng pagsalakay laban sa ikatlong estado, ay itinuturing na isang halimbawa ng gawa ng pagsalakay."
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