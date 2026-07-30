Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sa baybayin ng Pilipinas, isang Amerikanong naval drone ang lumapit sa isang Chinese destroyer
Maynila – Reuters (Hulyo 29, 2026) – Isang gawang-Amerikanong unmanned surface vessel (USV) na pinangalanang "Lightfish" ang lumapit sa isang destroyer ng Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) sa exclusive economic zone (EEZ) ng Pilipinas noong Hunyo 16, 2026, humigit-kumulang 105 kilometro (65 milya) hilagang-kanluran ng Isla ng Luzon. Ang insidente, na kinumpirma ng Reuters sa pamamagitan ng metadata analysis, ay nagmamarka ng unang nakatalang kaso ng isang pribadong kumpanyang Amerikano na nagtala ng ganitong malapitang pagtatagpo sa isang Chinese warship.
Mga Detalye ng Insidente
Ang "Lightfish" ay isang 3.7-metro ang haba, 1-metro ang lapad na USV na ginawa ng Seasats, isang kumpanyang nakabase sa California. Ito ay may pinakamataas na bilis na 5 knots at maaaring gumana nang awtonomo nang hanggang 6 na buwan, na may halagang humigit-kumulang $240,000. Sa pagtatagpo, ang USV ay lumapit sa isang Type 052D destroyer sa layong iniulat na sapat na malapit upang makita mula sa deck ng barko, na nakakuha ng video footage ng sasakyang-dagat. Ang Chinese destroyer ay kalaunan ay nakilala bilang bahagi ng isang naval task group na tumatakbo sa lugar. Ang "Lightfish" ay nasa isang mas malawak na deployment na dati nang nagsama ng isang matagumpay na awtonomong pagtawid sa Taiwan Strait noong Mayo 2024.
Kahalagahan at mga Reaksyon
Itinatampok ng insidente ang lumalaking papel ng mga low-cost, autonomous system sa modernong naval operations. Ang relatibong mababang halaga ng USV (humigit-kumulang $240,000) kumpara sa halaga ng isang malaking warship (tinatayang $1 bilyon) ay nagpapakita ng isang makabuluhang pagbabago sa dinamika ng naval warfare. Muling pinagtibay ng mga opisyal ng Pilipinas ang kahalagahan ng pag-iwas sa mga aksyon na maaaring magpalala ng tensyon sa rehiyon, habang ang Ministry of Foreign Affairs ng China ay nanawagan sa lahat ng partido na umiwas sa mapanganib na malapitang pagtatagpo sa mga Chinese vessel na maaaring humantong sa maritime o aerial incidents. Ang mga opisyal ng U.S. ay hindi pa nagkomento nang publiko sa usapin.
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