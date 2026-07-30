Nagprotesta ang mga grupo habang naghahatid ng pambansang talumpati si Pangulong Marcos ng Pilipinas sa Kongreso

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nagpoprotesta ang mga grupo habang naghahatid ng pambansang talumpati si Pangulong Marcos ng Pilipinas sa Kongreso
Libu-libong mga nagpoprotesta ang nagtipon sa Lungsod Quezon noong Lunes habang inihahatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address (SONA) sa Batasang Pambansa, na nananawagan ng agarang aksyon sa pagtaas ng presyo, katiwalian ng pamahalaan, at karapatan ng manggagawa.
Ang mga unyon ng manggagawa, grupo ng magsasaka, at mga organisasyon ng sibilyang lipunan ay nagmartsa malapit sa kompliks ng kongreso, kung saan sinunog ng ilang nagpoprotesta ang mga effigy ni Marcos at sumigaw ng mga islogan laban sa kanyang mga patakarang pang-ekonomiya. Nag-deploy ang pulisya ng water cannon at mga anti-riot unit para pakalmahin ang mga tao, ngunit walang malaking karahasan ang naiulat.
Maynila – ABS-CBN News (Hulyo 27, 2026) – Ang mga protesta, na pinamunuan ng payong grupong "Bayan" (Bagong Makabayang Alyansa), ay umakit ng tinatayang 8,000 hanggang 10,000 na kalahok, ayon sa lokal na midya. Kinondena ng mga demonstrador ang paghawak ng pamahalaan sa implasyon at ang pagtaas ng halaga ng mga pangunahing bilihin, gayundin ang iminungkahing "Pax Silica" artificial intelligence (AI) center sa Tarlac, na ayon sa kanila ay nagbabanta sa mga yamang-tubig at naglilipat sa mga katutubong pamayanan. Ilang mambabatas, kabilang ang mga miyembro ng oposisyong bloke na Makabayan, ay nagboykot sa SONA, na binabanggit ang mga alalahanin tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantao at pampulitikang panunupil sa ilalim ng administrasyong Marcos. Sa kabila ng mga tensyon, ginamit ng Pangulo ang kanyang talumpati upang ipagtanggol ang rekord pang-ekonomiya ng kanyang administrasyon, na itinatampok ang mga proyekto ng imprastraktura at mga programang panlipunan, habang hinihimok ang publiko na manatiling nagkakaisa laban sa "disimpormasyon at destabilisasyon."
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