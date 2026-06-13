Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aangkin ni Trump tungkol sa pagkapaslang sa pinuno ng Venezuelan drug trafficking gang sa pag-atake ng hukbo ng Amerika.
Inangkin ng Pangulo ng Amerika na bilang resulta ng isang mabilis at nakamamatay na pag-atake ng hukbo ng kanyang bansa, si Hector Rusthenford Guerrero Flores, ang kilalang pinuno ng "Tren de Aragua" drug trafficking gang, ay pinaslang.
Sumulat siya sa Truth Social: Ang pag-atakeng ito ay isinagawa nang may malapit na koordinasyon sa aming mga kaibigan sa Venezuela.
Washington – Fox News (Hunyo 12, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Biyernes sa isang post sa Truth Social ay nag-ulat ng pagkapaslang sa pinuno ng kriminal na gang na "Tren de Aragua" sa isang military operation ng Amerika. Nang walang pagbibigay ng eksaktong detalye ng oras at lugar ng operasyon, sumulat si Trump: "Sa isang mabilis at nakamamatay na pag-atake na isinagawa ng hukbo ng Estados Unidos, si Hector Rusthenford Guerrero Flores, na kilala rin bilang "Niño" at pinuno ng kilalang Tren de Aragua gang, ay pinaslang."
Sa pagpapatuloy ng post na ito, binanggit ni Trump ang transnational na katangian ng gang na ito at ang magkasanib na operasyon sa gobyerno ng Venezuela, at idiniin: "Ang pag-atakeng ito ay isinagawa nang may malapit na koordinasyon sa aming mga kaibigan sa Venezuela. Hindi kami titigil hanggang sa maubos ang mga marahas at kriminal na gang na ito na nagbabanta sa seguridad ng aming bansa."
Kasaysayan: Pag-aresto at pagtakas ni Guerrero Flores mula sa bilangguan ng Venezuela
Ang kriminal na grupong "Tren de Aragua" (nangangahulugang "Aragua Train") ay itinuturing na pinakamakapangyarihang kriminal na gang sa Venezuela na sa mga nakaraang taon ay pinalawak ang aktibidad nito sa mga karatig bansa at maging sa Estados Unidos. Batay sa mga inilabas na ulat, ang gang na ito na may higit 5,000 miyembro ay aktibo sa kidnapping, pagnanakaw, drug trafficking, prostitusyon, at extortion.
Si Hector Guerrero Flores, pinuno ng gang na ito, ay dating hinatulan ng 17 taong pagkabilanggo para sa pagpatay at drug trafficking. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsalakay ng security forces ng Venezuela sa "Tocorón" bilangguan na naging pangunahing punong himpilan ng gang na ito, nagawa niyang tumakas. Sa operasyong iyon na dinaluhan ng 11,000 pulis, ang mga opisyal ng Venezuela ay nakakita at nakumpiska ng malaking halaga ng armas, bala, droga, at maging ilang Bitcoin mining machine sa loob ng bilangguan.
Noong nakaraan: Pag-uuri sa "Tren de Aragua" bilang isang teroristang organisasyon
Si Donald Trump, noong Enero 29, 2025, sa isa sa kanyang mga unang aksyon sa kanyang ikalawang termino bilang pangulo, ay inuri ang mga gang na "Tren de Aragua" at "MS-13" bilang "mga dayuhang teroristang organisasyon" (FTO). Ang desisyong ito ay nagpapahintulot sa Department of Homeland Security at Department of Justice ng Amerika na tratuhin ang mga grupong ito bilang banta sa pambansang seguridad at i-target ang kanilang mga miyembro sa mga espesyal na operasyon.
Sinabi ni Kristi Noem, Kalihim ng Homeland Security ng Amerika, sa parehong panahon sa isang panayam sa Fox News: "Nahaharap kami sa isang miyembro ng Tren de Aragua gang, isa sa mga pinuno ng gang na ito, at ikinulong namin siya sa bilangguan. Kinokolekta namin ang pinakamasama sa pinakamasama sa bansang ito na nagpapasama sa ating mga kalsada."
Reaksyon ng gobyerno ng Venezuela at mga hamon sa kooperasyon
Ang pag-aangkin ni Trump na "malapit na koordinasyon sa Venezuela" ay ginawa sa panahong ang relasyon ng Washington at Caracas sa mga nakaraang taon ay napakaigting at ang mga sunud-sunod na gobyerno ng Amerika ay nagpataw ng malawakang parusa laban sa Venezuela. Gayunpaman, sa mga nakaraang buwan, lalo na pagkatapos ng pagsisimula ng digmaan sa Iran, ang mga palatandaan ng pagbabago sa diskarte at higit na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang panig ay naobserbahan. Ang ilang mapagkukunan ng balita ay nag-ulat ng lihim na usapan sa pagitan ng Amerika at Venezuela sa pamamagitan ng pamamagitan ng Qatar.
Sa kabila nito, ang mga opisyal na opisyal ng Venezuela ay hindi pa tumugon sa mga pahayag ni Trump. Gayundin, wala pang tiyak na detalye tungkol sa paraan ng pagsasagawa ng operasyong ito (kabilang ang eksaktong lokasyon at oras nito) ang inilabas. Ang Department of Justice ng Amerika at United States Southern Command (SOUTHCOM), na responsable para sa mga operasyon sa Latin America, ay tumanggi na magkomento tungkol dito.
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