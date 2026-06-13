Mahinang insidente sa seguridad para sa mga sundalong Zionist sa timog Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mahirlnang insedente sa seguridad para sa mga sundalong Zionist sa timog Lebanon
Inihayag ng Hebrew media na ang mga sundalo ng hukbo ng Zionist regime ay umalis mula sa timog Lebanon dahil sa isang mahirap na security incident.
Beirut – Lebanese media (Hunyo 13, 2026) – Iniulat ng Hebrew media noong Sabado na ang mga sundalo ng hukbo ng Zionist regime ay umalis mula sa timog Lebanon dahil sa isang "mahirap na security incident."
Batay sa mga inilabas na ulat, ang pag-alis na ito ay ginawa pagkatapos ng malawakang pag-atake ng Hezbollah ng Lebanon sa mga posisyon ng hukbo ng Israel sa iba't ibang lugar sa timog Lebanon. Inihayag ng Hezbollah kahapon (Biyernes) na ang mga mandirigma ng paglaban, sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga barrage ng rocket, ay itinaboy ang mga pwersang Zionist na naglalayong sumulong patungo sa bayan ng "Majdal Zoun" na 5 kilometro mula sa hangganan.
Sa pahayag ng Hezbollah na inilathala sa Al-Manar, nakasaad: "Ang mga mandirigma ng Islamic Resistance, una noong gabi ng Huwebes at pagkatapos noong Biyernes, ay tinarget ang mga pwersa ng kaaway na naglalayong sumulong patungo sa Majdal Zoun ng paulit-ulit na barrage ng rocket at pinilit silang umatras." Ang mga labanang ito ay isinagawa gamit ang magaan at katamtamang armas at mga rocket.
Pag-alis ng mga pwersang Israeli mula sa Debin; pansamantalang pag-urong o pagbabago ng taktika?
Ipinapahiwatig ng field reports na ang hukbo ng Israel noong Huwebes (Hunyo 11) ay umalis mula sa nayon ng "Debin" sa Marjayoun region sa timog Lebanon at ang hukbo ng Lebanon ay pumasok sa rehiyong ito. Kinumpirma ng hukbo ng Lebanon ang balitang ito at ipinahayag na ipinadala nito ang mga engineering unit nito sa lugar upang linisin ang mga mina at hindi sumabog na mga bala.
Gayunpaman, hindi itinuring ng hukbo ng Israel ang hakbang na ito bilang "permanenteng pag-urong" at inilarawan ito bilang bahagi ng "dynamic defense" na taktika. Ayon sa mga sundalong Israeli, ang mga pwersa ay lumilipat patungo sa mga susunod na target pagkatapos linisin ang mga nayon mula sa imprastraktura ng Hezbollah.
Agwat sa pagitan ng mga pampulitikang pahayag at field reality
Si Naftali Bennett, dating punong ministro ng Israel, ay pinuna ang taktikang ito dahil sa kakulangan ng tauhan sa hukbo ng Israel at nagbabala na ang pamamaraang ito ay nagiging sanhi ng pagbabalik ng mga sundalo nang paulit-ulit sa mga lugar na dating nalinis.
Samantala, si Joe Biden, Pangulo ng Amerika, noong gabi ng Miyerkules (Hunyo 11) na binanggit ang mga kamakailang pag-unlad ay nagsabi: "Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng Israel. Noong may tigil-putukan ang Israel sa Hezbollah, umalis ito sa Lebanon at ngayon ay pumasok muli."
Pagpapatuloy ng air strike at mga babala sa paglikas
Sa kabila ng pag-alis ng ground forces mula sa ilang lugar, ang hukbo ng Israel ay nagpapatuloy ng air strike sa timog at silangang Lebanon. Iniulat ng Lebanese media ngayong (Sabado) ang mga bagong air strike sa mga bayan ng "Sultaniyeh" at "Sahmar" sa Western Beqaa region at gayundin ang pambobomba sa mga lungsod ng Marjayoun at Nabatieh.
Muling naglabas ang hukbo ng Israel ng babala sa paglikas para sa mga residente ng tatlong nayon sa timog Lebanon kabilang ang "Sarafand," "Tafahata," at "Mazraat Sinay." Batay sa estadistika ng Ministry of Health ng Lebanon, mula nang magsimula ang digmaan noong Marso 2, 2026 hanggang Hunyo 11, hindi bababa sa 3,710 Lebanese ang na-martir at mahigit 1.2 milyon ang lumikas.
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