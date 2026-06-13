Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Salaysay ng estratehikong pananaw ng Martir na Pinuno ng Rebolusyon sa relasyon ng Iran at Pakistan at ang posisyon ng Ummang Islamiko.
Si Hojjat al-Islam wal-Muslimin Sayyed Ahmad Iqbal Rizvi, Pangalawang Tagapangulo ng Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen party ng Pakistan, sa isang panayam sa ABNA news agency tungkol sa pananaw ng Martir na Pinuno ng Rebolusyon sa Pakistan at relasyon ng dalawang bansa:
"Tinuring namin ang Martir na Pinuno ng Rebolusyon, ang Dakilang Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, bilang isang maimpluwensyang personalidad at ang puso at kaluluwa ng mundo ng Islam, at itinuturing namin ang kanyang pagkamartir bilang isang malaking kawalan para sa Ummang Islamiko."
"Sa kanyang pananaw, ang Pakistan ay isang mahalagang bansa na may malawak na relihiyoso, kultural, at popular na kapasidad na may seryosong papel sa mga pag-unlad ng mundo ng Islam."
"Ang relasyon ng Iran at Pakistan mula sa pananaw ng Martir na Pinuno ng Rebolusyon ay hindi lamang pampulitika, kundi nabuo sa batayan ng magkasanib na pananampalataya, pagkakakilanlang Islamiko, pagmamahal sa Ahl al-Bayt, at malalim na popular na ugnayan."
"Itinuring niya ang mga bansa ng Iran at Pakistan bilang magkapatid na bansa at nagbigay ng espesyal na diin sa papel ng mga bansa sa pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa."
"Ang suporta ng mga tao ng Pakistan sa mga mithiin ng paglaban at ang kanilang presensya sa iba't ibang mga pagtitipon ay tanda ng malalim na emosyonal at paniniwalang ugnayan sa mga mithiin ng mundo ng Islam."
"Ang pinakamahalagang salik ng pagkakaisa sa pagitan ng dalawang bansa ay magkasanib na pananampalataya, mga halagang Islamiko, at ang mithiin ng paghahanap ng katarungan, hindi pansamantalang pampulitikang relasyon."
Islamabad – ABNA news agency (Hunyo 12, 2026) – Si Hojjat al-Islam wal-Muslimin Sayyed Ahmad Iqbal Rizvi, Pangalawang Tagapangulo ng Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen party ng Pakistan, sa isang panayam sa ABNA news agency para sa unang anibersaryo ng pagkamartir ng yumaong Pinuno ng Islamic Revolution, ang Dakilang Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, ay nagpaliwanag ng kanyang estratehikong pananaw sa relasyon ng Iran at Pakistan at ang posisyon ng Ummang Islamiko.
Binanggit ni Rizvi ang pagbibigay-diin ng Martir na Pinuno ng Rebolusyon sa "pagkakaisa ng Ummang Islamiko" bilang isang estratehikong prinsipyo at hindi isang pampulitikang islogan, at sinabi: "Sa kanyang pananaw, ang Pakistan, dahil sa napakalaking populasyon ng Sunni at Shia Muslim, napakalaking human resources, natatanging geopolitical na posisyon (kapitbahay ng Tsina, India, at Iran), at gayundin ang kasaysayan ng anti-kolonyal na pakikibaka, ay isang bansa na may seryosong papel sa mga pag-unlad ng mundo ng Islam at hindi dapat balewalain."
Relasyon batay sa pananampalataya, hindi pansamantalang interes
Ang pampulitikang pigurang Pakistani na ito, sa pagbibigay-diin na ang Martir na Pinuno ng Rebolusyon ay hindi itinuturing ang relasyon ng Tehran at Islamabad bilang "pampulitika" lamang at batay sa pansamantalang interes, ay nagpahayag: "Mula sa kanyang pananaw, ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ng Iran at Pakistan ay nakabatay sa tatlong pangunahing haligi: magkasanib na pananampalataya sa Diyos at Quran, pagkakakilanlang Islamiko na independiyente sa Kanluran at Silangan, at pagmamahal sa Ahl al-Bayt bilang magkasanib na kultural at relihiyosong pamana." Idinagdag ni Rizvi na palagi niyang binibigyang-diin ang papel ng mga bansa, hindi lamang ng mga gobyerno, sa pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa at naniniwala na "ang mga patakaran at pulitiko ay dumarating at umaalis, ngunit ang mga taos-pusong ugnayan ng mga tao sa isa't isa ay nananatili."
Popular na suporta para sa paglaban; konkretong pagpapakita ng pagkakaisa
Sa pagpapatuloy, binanggit ni Rizvi ang malawakang alon ng popular na suporta sa Pakistan para sa mithiin ng Palestine at harapan ng paglaban (lalo na pagkatapos ng Al-Aqsa Storm operation noong Oktubre 2023 at ang kamakailang digmaan sa Iran noong Marso 2026), at nagpahayag: "Ang mga tao ng Pakistan ay hindi kailanman nakalimutan ang mithiin ng Jerusalem at ang inaaping mga tao ng Palestine at Lebanon. Libu-libong Pakistani ang lumahok sa maraming pagtitipon sa Islamabad, Karachi, Lahore, at Peshawar at nagpahayag ng kanilang suporta para sa harapan ng paglaban. Ito ay tanda ng lalim ng emosyonal at paniniwalang ugnayan sa mga mithiin ng mundo ng Islam at gayundin ang pagbibigay-diin sa testamento ng Martir na Pinuno ng Rebolusyon tungkol sa pangangailangang suportahan ang mga naaapi sa mundo."
Salik ng pagkakaisa; pananampalataya at paghahanap ng katarungan, hindi pampulitikang interes
Sa pagtatapos, binigyang-diin ng Pangalawang Tagapangulo ng Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen party ng Pakistan na "ang pinakamahalagang salik ng pagkakaisa sa pagitan ng dalawang bansa ay magkasanib na pananampalataya, mga halagang Islamiko, at ang mithiin ng paghahanap ng katarungan, hindi pansamantalang pampulitikang relasyon," at ipinahiwatig: "Ang testamento ng Martir na Pinuno ng Rebolusyon sa amin ay na dapat tayong mag-ingat na ang pansamantala at pabagu-bagong pampulitikang hindi pagkakasundo ay hindi makakaapekto sa malalim na magkakapatid na ugnayan sa pagitan ng mga bansang Muslim. Ang kanyang landas ay ang landas ng paglaban, dangal, at kamalayang Islamiko, at hindi tayo liliko kahit isang bahagi mula sa landas na ito."
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