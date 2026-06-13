Video| Ang mga looban ng dambana ni Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay natakpan ng pulang karpet sa bisperas ng Muharram

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga looban ng dambana ni Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay natakpan ng pulang karpet sa bisperas ng Muharram
Karbala – ABNA news agency (Hunyo 12, 2026) – Kasabay ng pagsisimula ng buwan ng Muharram (kasabay ng Hunyo 9, 2026), tinakpan ng mga tagapaglingkod at tauhan ng banal na dambana ni Abul Fadl al-Abbas sa Karbala ang mga looban at silid ng makalangit na dambanang ito ng pulang karpet.
Ang pulang karpet na ito, na taun-taon ay inilalagay sa mga looban ng dambana ni Abbas sa bisperas ng Muharram, ay simbolo ng paghihiganti para sa dugo ng mga martir ng Karbala at deklarasyon ng kahandaan para sa pagluluksa at pagdadalamhati para sa Panginoon at Hari ng mga Martir, Imam Hussein, at ng kanyang tapat na mga kasama. Ang pagtatakip sa mga looban ng pulang karpet sa dambana ni Abbas ay may mahabang kasaysayan at nagpapakita ng espesyal na kapaligiran ng banal na lugar na ito sa mga araw ng Muharram.
Batay sa mga inilabas na larawan, kasabay ng pagtataas ng mga itim na bandila sa ibabaw ng simboryo at dambana ni Abbas, ang mga looban na ito ay inayos nang may espesyal na dekorasyon at gamit ang libu-libong metro kwadrado ng pulang karpet, at handang tumanggap ng milyun-milyong pilgrim at nagdadalamhati para kay Imam Hussein mula sa buong mundo. Inaasahan na ngayong taon din, sa kabila ng patuloy na digmaan sa Gitnang Silangan (na nagsimula noong Pebrero 2026), isang hindi pa naganap na bilang ng mga pilgrim ang darating sa Karbala upang lumahok sa mga seremonya ng Tasu'a at Ashura.
Sinabi ng mga tagapaglingkod ng Abbas na dambana na ang mga paghahanda para sa mas maringal na pagdaraos ng mga seremonya ng pagluluksa ng Muharram ay nagsimula ilang linggo na ang nakalipas at ang mga paghahandang ito ay kinabibilangan ng paglilinis at pag-aalis ng alikabok ng dambana, paglalagay ng mga bandila ng pagluluksa, at pagtatakip sa mga looban ng angkop na karpet para sa mga araw na ito.
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