Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Lieutenant General Abdollahi: Malapit nang marinig ng mundo ang tinig ng tagumpay ng Iran.
Si Lieutenant General Abdollahi sa kanyang mensahe para sa unang anibersaryo ng pagkamartir ni Lieutenant General Rashid ay inilarawan siya hindi lamang bilang isang field commander, kundi bilang isang paaralan sa larangan ng depensa at pambansang seguridad, at itinampok ang kanyang papel sa pagdidisenyo at paggabay ng mga mahahalagang operasyon ng Banal na Depensa kabilang ang Fath al-Mobin, Beit al-Moqaddas, at Karbala 5.
Binanggit niya ang intelektwal at estratehikong papel ni Martir Rashid, at idiniin na ang kaaway, sa pag-aakalang lilikha ng pagkagambala sa depensibong kakayahan ng Iran sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kumander, ay nagkakamali sa kanyang pagtatasa; dahil ang mga kumander na ito ay nag-iwan ng pamana ng kaalaman at karanasan para sa mga susunod na henerasyon.
Sa pagpapatuloy ng mensaheng ito, nakasaad na ang sandatahang lakas ngayon, na umaasa sa parehong mga estratehikong modelo, ay lumalaban sa hybrid at cognitive warfare ng kaaway, at ang bansa ay nasa landas ng matalinong pagharap sa mga banta.
Idiniin ni Lieutenant General Abdollahi sa pagtatapos na ang bansa ng Iran ay nananatiling suporta ng sandatahang lakas, at ayon sa kanya, sa malapit na hinaharap, "ang tinig ng tagumpay ng Iran" laban sa mga kaaway ay maririnig sa mundo.
Tehran – Public Relations ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters (Hunyo 13, 2026) – Si Sardar Lieutenant General Ali Abdollahi, kumander ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters, noong Biyernes sa isang mensahe para sa unang anibersaryo ng pagkamartir ni Lieutenant General Gholam Ali Rashid, na binanggit ang intelektwal at estratehikong papel ng dakilang martir na ito, ay idiniin na ang kaaway, sa pag-aakalang lilikha ng pagkagambala sa depensibong kakayahan ng Iran sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kumander, ay nagkakamali sa kanyang pagtatasa.
Inilarawan ni Lieutenant General Abdollahi sa mensaheng ito si Martir Rashid bilang "hindi lamang isang field commander, kundi isang paaralan sa larangan ng depensa at pambansang seguridad," at itinampok ang kanyang papel sa pagdidisenyo at paggabay ng mga mahahalagang operasyon ng Banal na Depensa kabilang ang Fath al-Mobin, Beit al-Moqaddas, at Karbala 5. Idinagdag niya: "Si Martir Rashid at ang kanyang mga kasamahan, sa pamamagitan ng pag-imbento at pagpapatupad ng mga pinagsamang taktika laban sa Ba'ath army, ay nagpatunay na ang military na kaalaman at operational creativity ay maaaring makabawi sa kakulangan ng kagamitan. Ang mahalagang pamana na ito ay nasa kamay na ngayon ng batang henerasyon at ng paaralang sinanay ng sandatahang lakas, at ginagamit din nila ang parehong mga modelo upang harapin ang hybrid at cognitive warfare ng mga kaaway."
Ang pagpatay sa mga kumander ay hindi napigilan ang harapan ng paglaban
Sa ibang bahagi ng kanyang mensahe, binanggit ng kumander ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters ang serye ng mga naka-target na pagpatay sa mga matataas na kumander ng harapan ng paglaban (kabilang sina Martir Qassem Soleimani, Martir Amir Ali Hajizadeh, Martir Hossein Salami, at Martir Gholam Ali Rashid), at ipinahiwatig: "Inakala ng mga kaaway na sa pamamagitan ng pisikal na pag-alis ng may kakayahan at estratehikong kumander, maaari silang lumikha ng pagkagambala sa depensibong kakayahan at deterrent power ng Iran, ngunit ngayon ay ipinapahayag namin nang may pagmamalaki na sila ay lubhang nagkamali sa pagtatasang ito. Ang mga kumander na ito, hindi bilang mga indibidwal kundi bilang isang paaralan at isang kilusan, ay nag-iwan ng pamana ng kaalaman, karanasan, at jihadi spirit para sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang mga alagad ngayon, na may parehong mga prinsipyo at halaga, ang namamahala sa depensa ng pundasyon ng rebolusyon at sistema."
Ang bansa ng Iran ay matatag na suporta ng sandatahang lakas
Inilarawan ni Lieutenant General Abdollahi ang matatag na presensya ng bansa ng Iran sa iba't ibang larangan (kabilang ang mga prusisyon ng Pebrero 11, Jerusalem Day, at mga seremonya ng libing ng mga martir ng Ramadan War) bilang "matibay at matatag na suporta ng sandatahang lakas laban sa mga banta at paggalaw ng mga kaaway" at sinabi: "Ngayon ang Islamic Republic of Iran, na umaasa sa determinasyon ng bansa at kapangyarihan ng pananampalataya at katapatan, ay humahakbang sa landas ng matalinong pagharap sa mga banta at disenyo ng kaaway. Dapat malaman ng mga kaaway na ang bansa ng Iran ay hindi yuyuko sa harap ng pang-aapi at haharapin ang anumang katangahan ng isang matindi at pagsisising tugon."
"Ang tinig ng tagumpay ng Iran ay maririnig sa mundo"
Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, ang kumander ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters, na nagbibigay-diin sa pagpapatuloy sa landas ng mga martir na Rashid, Hajizadeh, Salami, at Soleimani, ay nagpahayag ng pag-asa na sa patuloy na pambansang pagkakaisa at pagkakaisa, mas maaga nating masaksihan ang "kumpletong pagtatapos ng mga pagsalakay ng mga kaaway" at "pagtatatag ng kapayapaan at katarungan sa rehiyon." Sinabi niya: "Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng mga pagpapala ng Imam ng Panahon, maririnig ng mundo ang tinig ng tagumpay ng Iran at ng mga Iranian at ang pagwawagi ng paglaban laban sa agresibo at teroristang kaaway. Kami ay lubos na umaasa sa maliwanag at magandang kinabukasan ng aming bansa at ibinibigay namin ang pangakong ito ng tagumpay sa marangal at martir-na-nagpapalaki na bansa ng Iran."
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