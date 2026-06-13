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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Suporta ng isang Amerikanong influencer sa pambansang koponan ng Iran sa training camp ng World Cup.
Si Jackson Hinkle, Amerikanong influencer, sa pamamagitan ng pagdalo sa training camp ng pambansang koponan ng football ng Iran sa Tijuana, Mexico, ay sumuporta sa mga alagad ni Amir Ghalenoei sa bisperas ng World Cup.
Siya, na nakasuot ng jersey ng pambansang koponan at may dalang bandila ng Iran, habang nagpapahayag ng pagmamalaki sa kanyang presensya kasama ang mga pambansang manlalaro, ay nagsabi na siya ay naroroon sa lugar ng pagsasanay ng pambansang koponan ng Iran sa panahon ng paghahanda para sa World Cup.
Tijuana, Mexico – Fars News Agency (Hunyo 13, 2026) – Si Jackson Hinkle, sikat na Amerikanong influencer at YouTuber na kilala sa kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa at multicultural na nilalaman, noong Biyernes sa pamamagitan ng pagdalo sa training camp ng pambansang koponan ng football ng Iran sa lungsod ng Tijuana, Mexico, ay sumuporta sa mga pambansang manlalaro ng Iran bago ang pagsisimula ng 2026 World Cup.
Ipinapakita ng mga larawang inilabas sa social media na si Hinkle, na nakasuot ng jersey ng pambansang koponan ng Iran at may dalang bandila ng Islamic Republic of Iran, ay naroroon kasama ang technical staff at mga manlalaro, at sa pakikipag-usap kay Amir Ghalenoei, head coach ng pambansang koponan, ay personal na nalaman ang pinakahuling kalagayan ng paghahanda ng koponan para sa kompetisyong ito. Si Hinkle, na may ngiti at pagturo sa jersey ng pambansang koponan ng Iran, ay nagsabi: "Mahal ko ang football at mahal ko ang iba't ibang kultura. Ngayon, ako ay nagmamalaki na ako ay narito kasama ang mga kahanga-hangang manlalaro na ito at ang technical staff ng pambansang koponan ng Iran."
Paghahanda ng pambansang koponan ng Iran sa Mexico
Ang pambansang koponan ng football ng Iran, dahil sa mga limitasyong ipinatupad ng gobyerno ng Amerika (kabilang ang pag-isyu ng visa para lamang sa araw ng laban at pagbabawal sa maagang pagpasok sa teritoryo ng bansang ito), ay nagtatag ng training camp nito sa lungsod ng Tijuana, Mexico. Mula doon, ang delegasyon ng Iran ay maglalakbay sa Amerika para sa kanilang mga laban sa World Cup (na gaganapin sa mga lungsod ng Los Angeles, Seattle, at New York) at babalik sa Mexico pagkatapos ng bawat laban.
Ang suporta ng isang Amerikanong influencer sa pambansang koponan ng Iran ay ginagawa sa panahong ang diplomatiko at pampulitikang relasyon ng dalawang bansa ay nasa pinakamataas na antas ng tensyon dahil sa kamakailang 100 araw na digmaan (mula noong Pebrero 2026 hanggang sa kasalukuyan). Gayunpaman, tila ang football at palakasan ay nananatiling tulay para sa mga popular at supra-pactional na ugnayan.
aReaksyon ng mga user sa social medi
Ang presensya ni Hinkle sa training camp ng pambansang koponan ng Iran ay sinalubong ng iba't ibang reaksyon sa social media. Tinanggap ng ilang Iranian user ang kilos na ito at itinuring itong tanda ng "soft power ng Iranian football at mapagpayapang mensahe ng bansa ng Iran." Sa kabilang banda, pinuna naman ito ng ilang Amerikanong user bilang "suporta sa isang bansang nakikipagdigma sa Amerika."
Si Hinkle ay hindi pa naglalabas ng bagong post bilang tugon sa mga pamumunang ito, ngunit siya ay dati nang nagpatibay ng supra-pactional at mapagpayapang posisyon sa kanyang mga paglalakbay sa mga bansang tulad ng Afghanistan, Iraq, at Lebanon. Ang pambansang koponan ng football ng Iran ay nasa Group G ng World Cup kasama ang mga koponan ng New Zealand, Belgium, at Egypt, at gaganapin ang unang laban nito sa Hunyo 15, 2026 sa Soldier Field stadium sa Chicago.
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