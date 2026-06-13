Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Moscow: Ang mga dokumento ng Amerika ay nagpapatunay sa impormasyon ng Russia tungkol sa mga biological laboratory sa Ukraine.
Espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Russia:
Nagbabala ang Russia mula sa simula tungkol sa pagkakaroon ng mga laboratoryo na ito, at ang bagong inilabas na mga dokumento ay nagpapakita ng pagkakaroon ng isang network ng mga biological center na pinondohan ng Amerika.
Moscow – TASS news agency ng Russia (Hunyo 13, 2026) – Si Maria Zakharova, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia, noong Biyernes bilang tugon sa pagpapalabas ng mga classified na dokumento ng US Director of National Intelligence (DNI), ay nagpahayag na ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay sa bisa ng mga nakaraang pag-aangkin ng Moscow tungkol sa pagkakaroon ng mga biological laboratory na sinusuportahan ng Washington sa Ukraine.
Sumulat si Zakharova sa kanyang Telegram channel: "Ito ay eksakto kung ano ang paulit-ulit naming binalaan at ang Ministry of Defense ng Russia ay iginuhit ang atensyon ng internasyonal na komunidad sa mga mapanganib at hindi nakokontrol na military-biological na aktibidad ng Amerika sa labas ng mga pambansang hangganan nito, kabilang sa Ukraine."
Detalye ng mga inilabas na dokumento
Ayon sa mga dokumentong inilabas ni Tulsi Gabbard, US Director of National Intelligence, ang Estados Unidos ay nagtayo at sumuporta sa isang network ng 40 biological laboratory sa Ukraine. Ang mga research center na ito ay nag-aaral ng "lalo na mapanganib" na mga pathogen kabilang ang anthrax, salot, tularemia, Ebola virus, at tuberculosis. Ipinapakita rin ng mga dokumentong ito na hindi bababa sa 12 ng mga laboratoryo na ito ay nagsasagawa ng pananaliksik sa mga tao.
Batay sa mga inilabas na ulat, ang mga laboratoryo na ito ay nagpapatakbo sa pakikipagtulungan ng US Department of Agriculture, US Army, World Health Organization, at ilang Amerikanong unibersidad. Isa sa mga kapansin-pansing punto sa mga dokumentong ito ay ang pagtukoy sa kooperasyon ng "Metabiota" bilang isa sa mga kasosyo sa proyektong ito; isang kumpanya na dating pinondohan ng investment fund na pinamamahalaan ni Hunter Biden, anak ni Joe Biden.
Nakaraang posisyon ng Russia at kasalukuyang kumpirmasyon
Ilang beses nang inangkin ng mga opisyal ng Russia na ang mga laboratoryo na ito, sa ilalim ng pagkukunwari ng mapayapang pananaliksik, ay nagpapatupad ng military-biological na programa ng Pentagon. Inihayag ng Ministry of Defense ng Russia noong 2022 na ang mga opisyal ng Ukraine ay nag-utos ng "kagyat na pagkasira" ng mga pathogen sa mga laboratoryo na ito upang maitago ang papel ng Estados Unidos sa biological weapons program.
Ang kasalukuyang mga dokumento ay nagpapatunay sa mga paratang na ito na ang Amerika, "sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtiyak ng pandaigdigang biosecurity," ay nagsasagawa ng dual-use na pananaliksik na kinabibilangan ng pagbuo ng mga bahagi ng biological weapons na napakalapit sa mga hangganan ng Russia.
Dati, itinanggi ng administrasyon ni Joe Biden ang anumang paratang tungkol sa paggawa ng biological weapons ng Amerika sa Ukraine. Noong 2022, kinumpirma ni Victoria Noland, noon ay Deputy Secretary of State ng Amerika, na ang Ukraine ay may "mga pasilidad ng biological research," ngunit idiniin na ang Estados Unidos ay hindi nagmamay-ari o nagpapatakbo ng anumang chemical o biological laboratory sa Ukraine.
Pandaigdigang implikasyon at nalalapit na pagbibitiw ni Gabbard
Inihayag ni Gabbard na mas maraming pananaliksik ang isinasagawa at ang kanyang opisina ay nangongolekta ng mga bagong detalye tungkol sa mga klinikal na pagsubok na isinasagawa sa mga pasilidad na ito. Nagbabala siya tungkol sa mga potensyal na mapanganib na kahihinatnan para sa mundo at sinabi na ang mga pulitiko at matataas na opisyal ng gobyerno sa administrasyong Biden ay nagsinungaling sa mga Amerikano tungkol sa pagkakaroon ng mga laboratoryo na ito.
Kapansin-pansin na si Gabbard ay malapit nang umalis sa kanyang posisyon. Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Huwebes ay nagpahayag na irerekomenda niya si Jay Clayton, abogado ng Southern District ng New York, bilang kahalili ni Gabbard bilang Director of National Intelligence.
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