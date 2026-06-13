Narito ang pagsasalin sa Filipino ngAyon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang bilang ng mga sugatan sa hukbo ng Israel ay umabot sa 9,160. Inihayag ng Ministry of Health ng rehimeng Israel na may 10 bagong kaso na naitala mula noong huling update, ang kabuuang bilang ng mga sugatang naospital mula nang magsimula ang operasyon ng "Roar of the Lions" ay umabot sa 9,160.
Sinasakop na Jerusalem – Ministry of Health ng Zionist regime (Hunyo 13, 2026) – Inihayag ng Ministry of Health ng Israel ngayon (Sabado) sa pagpapalabas ng pinakabagong estadistika mula sa digmaan sa hilagang harapan na may 10 bagong kaso na naitala mula noong huling update, ang kabuuang bilang ng mga sugatang naospital mula nang magsimula ang operasyon ng "Roar of the Lions" noong Pebrero 28, 2026 ay umabot sa 9,160.
Batay sa inilabas na opisyal na datos, ang estadistikang ito ay kinabibilangan ng kabuuang mga sugatang dinala sa mga ospital bilang resulta ng missile at drone attacks mula sa harapan ng Iran at Lebanon at gayundin sa ground clashes sa timog Lebanon. Iniulat ng Ministry of Health ng Israel na mula nang magkaroon ng tigil-putukan sa Iran (Abril 8, 2026), 1,261 kaso ng pagkakasugat sa hilagang harapan ang naitala. Gayundin mula nang magkaroon ng tigil-putukan sa Lebanon, 843 pang sugatan ang nadagdag sa estadistikang ito.
Paglala ng tensyon at pagtaas ng mga nasawi sa nakalipas na 48 oras
Ang pagtaas ng estadistikang ito ay naganap sa panahong ang military clashes sa timog Lebanon sa nakalipas na 48 oras ay lubhang tumindi. Inihayag ng Hezbollah ng Lebanon kahapon (Biyernes) na ang mga mandirigma ng paglaban, sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga barrage ng rocket, ay itinaboy ang mga pwersang Zionist na naglalayong sumulong patungo sa bayan ng "Majdal Zoun" na 5 kilometro mula sa hangganan. Gayundin, iniulat ng Hebrew media ngayon ang isang "mahirap na security incident" para sa mga sundalong Israeli sa timog Lebanon na humantong sa kanilang pag-alis mula sa ilang lugar.
Paghahambing sa 2006 digmaan; hindi pa naganap na tindi ng mga nasawi ng Israel
Naniniwala ang mga military expert na ang bilang na 9,160 na sugatan mula nang magsimula ang operasyon ng "Roar of the Lions" (mga 105 araw na ang nakalipas) ay nagpapakita ng tindi ng mga labanan at hindi pa naganap na presyon sa health at medical system ng Zionist regime. Ang bilang na ito ay nagpapakita ng kapansin-pansing pagtaas kumpara sa 33-araw na digmaan noong 2006 kung saan mga 4,000 sundalo at settler ng Zionist ang nasugatan.
Kapansin-pansin na sa mga ulat na inilabas noong Marso at Abril, ang Ministry of Health ng Israel ay nag-ulat ng bilang ng mga sugatan na 3,369, 4,002, at 6,088 ayon sa pagkakabanggit. Ang pataas at patuloy na kalakaran ng bilang na ito ay nagpapakita ng pagpapatuloy at tindi ng military operations sa hilagang harapan at ang kawalan ng kakayahan ng hukbo ng Israel na makamit ang ipinahayag na mga layunin nito na "ibalik ang seguridad sa hilagang settler."
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