Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Qais al-Khazali: Ang pagbuwag sa Popular Mobilization Forces ay ang pagkumpleto ng proyektong Zionist laban sa seguridad ng Iraq.
Si Qais al-Khazali, pinuno ng Asa'ib Ahl al-Haq movement, sa ikalabing-dalawang anibersaryo ng pagkakatatag ng Popular Mobilization Forces, na nagbibigay-diin na ang popular na pwersang ito na may 238,000 mandirigma ay nagtitiyak ng pambansang pagkakaisa at bahagi ng opisyal na istruktura ng bansa, ay itinuring ang anumang kahilingan para sa pagbuwag o pagsasama nito bilang kaayon ng mga planong Zionist na pahinain ang seguridad ng Iraq.
Binanggit niya ang pag-alis ng 18-artikulo na batas ng Popular Mobilization Forces mula sa agenda ng parliament sa ilalim ng panggigipit ng Amerika, at hiniling ang pagpapabilis ng pagpasa ng batas na ito at ang pag-equip ng mga pwersa ng mga advanced na armas.
Baghdad – Opisyal na ahensya ng balita ng Iraq (Hunyo 13, 2026) – Si Qais al-Khazali, Kalihim Heneral ng Asa'ib Ahl al-Haq movement, noong Biyernes sa isang talumpati para sa ikalabing-dalawang anibersaryo ng pagkakatatag ng Popular Mobilization Forces ay nagpahayag na ang pagbuwag o pagsasama ng pwersang ito ay ang pagkumpleto ng proyektong Zionist laban sa seguridad at katatagan ng Iraq.
Binanggit ni al-Khazali ang kasaysayan ng pagkakatatag ng Popular Mobilization Forces noong Hunyo 2014 at ang fatwa ng sapat na jihad ng relihiyosong awtoridad ng Iraq upang harapin ang ISIS, at sinabi: "Ang Popular Mobilization Forces ngayon, na may 238,000 mandirigma, ay nagtitiyak ng pambansang pagkakaisa at tagapag-ingat ng seguridad at integridad ng teritoryo ng Iraq. Ang pwersang ito ay itinuturing na bahagi ng opisyal na istruktura ng bansa at nagpapatakbo sa ilalim ng pamumuno ng commander-in-chief ng sandatahang lakas ng Iraq. Ang sinumang humihiling ngayon ng pagbuwag o pagsasama ng mga pwersang ito ay sa katunayan ay sinusunod ang mapa ng mga kaaway at lalo na ang proyektong Zionist upang pahinain ang Iraq."
Pamumuna sa panggigipit ng Amerika sa parliament ng Iraq
Binanggit ng pinuno ng Asa'ib Ahl al-Haq movement ang 18-artikulo na batas ng Popular Mobilization Forces na binalak na ipasa sa parliament ng Iraq, inilarawan ang batas na ito bilang "nagtitiyak sa kaligtasan at kapangyarihan ng Popular Mobilization Forces at pagpapatatag ng legal na posisyon nito" at sinabi: "Sa kasamaang-palad, sa ilalim ng direktang panggigipit ng Estados Unidos ng Amerika, ang batas na ito ay tinanggal mula sa agenda ng parliament. Ang mga Amerikano, na natalo ng Popular Mobilization Forces sa digmaan laban sa ISIS, ay sinusubukan ngayon na pahinain ang popular na pwersang ito sa pamamagitan ng pampulitika at media na kasangkapan."
Hiniling ni al-Khazali sa parliament ng Iraq na ipasa ang batas ng Popular Mobilization Forces sa lalong madaling panahon at idinagdag: "Hinihiling namin ang pag-equip ng mga pwersa ng Popular Mobilization Forces ng mga advanced na armas (kabilang ang mga drone, anti-tank system, at rocket launcher) at pagtaas ng badyet ng mga pwersang ito upang makayanan nilang tumayo laban sa mga security banta at pagsalakay ng mga kaaway. Ang Popular Mobilization Forces ay ang frontline ng depensa ng Iraq laban sa takfiri terrorismo at pandaigdigang Zionismo."
Presensya ng Popular Mobilization Forces sa mga hangganan ng Syria at sinasakop na Palestine
Sa ibang bahagi ng kanyang pananalita, tinukoy ni al-Khazali ang advisory at combat presence ng mga pwersa ng Popular Mobilization Forces sa mga hangganan ng Syria at sinasakop na Palestine upang suportahan ang harapan ng paglaban at sinabi: "Sinasabi namin sa mga kaaway na ang Popular Mobilization Forces ngayon ay hindi lamang naroroon sa loob ng Iraq, kundi sa lahat ng bahagi ng Kanlurang Asya. Ipinagmamalaki namin ang pagkamartir at hindi namin tatalikuran ang mithiin ng Palestine at Banal na Jerusalem."
Pinuri rin niya ang aksyon kahapon (Hunyo 12) ng Hezbollah ng Lebanon sa pagkasira ng isang Merkava tank at pagtaboy sa mga sundalong Zionist mula sa timog Lebanon, at inilarawan ito bilang "isang mahalagang punto sa bagong mga equation ng rehiyon."
Kasaysayan: Ang batas ng Popular Mobilization Forces at panggigipit ng Amerika
Ang 18-artikulo na batas ng Popular Mobilization Forces, na naghihintay ng pagpasa sa parliament ng Iraq mula noong 2022, ay nagpapatatag sa legal na katayuan ng Popular Mobilization Forces bilang bahagi ng sandatahang lakas ng Iraq at tumutukoy sa balangkas ng pagbabayad ng suweldo, pensiyon, at military equipment ng mga ito. Gayunpaman, ilang beses nang nagpahayag ng pag-aalala ang Amerika at ilang Kanluraning bansa tungkol sa impluwensya ng Iran sa mga pwersang ito at hiniling ang pagbuwag o pagsasama ng mga ito sa security at military forces ng gobyerno ng Iraq.
Ang gobyerno ng Iraq, sa ilalim ng pamumuno ni Mohammed Shia al-Sudani, ay ilang beses nang idiniin na ang Popular Mobilization Forces ay isang opisyal at hindi matatawarang institusyon, at ang anumang desisyon tungkol dito ay dapat gawin sa loob ng balangkas ng konstitusyon at may pangangalaga sa mga tagumpay nito sa digmaan laban sa terorismo. Gayunpaman, ipinapahiwatig ng mga ulat na ang Amerika at ang Zionist regime, sa pamamagitan ng lihim na diplomasya at economic pressures, ay naghahanap na pahinain ang impluwensya at papel ng mga pwersang ito sa security equation ng rehiyon.
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