Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Lindol sa pandaigdigang opinyon; Iniulat ng Pew ang rekord na 67 porsyento ng mga negatibong pananaw laban sa Israel.
Ipinapakita ng pinakabagong survey ng Pew Research Center sa 36 bansa sa mundo na sa paglala ng pag-aapoy ng digmaan, ang average ng mga negatibong pananaw sa Israel ay tumaas sa 67 porsyento, at ang malayang pagbagsak ng pandaigdigang tiwala kay Benjamin Netanyahu ay lalo na naganap sa mga bansang tulad ng South Korea (76%) at Italy (62%); ang ulat na ito, sa pamamagitan ng paglalantad ng malalim na henerasyonal at pampulitikang agwat (tulad ng 83% pagtutol ng mga Democrat sa Amerika), ay nagdulot ng reaksyon ng Hebrew media kabilang ang Yedioth Aharonoth, na umamin na ang imahe ng Israel sa mundo ay nagbago mula sa isang "bansang nasa ilalim ng banta" tungo sa isang "agresibo, mapagmataas na manlalaro na nagbabanta sa pandaigdigang kapayapaan."
Washington – Pew Research Center (Hunyo 4, 2026) – Inihayag ng Pew Research Center sa pinakabagong pandaigdigang survey nito na inilathala noong Hunyo 4, 2026, na ang average ng mga negatibong pananaw sa Zionist regime sa 36 na bansa sa mundo ay umabot sa 67 porsyento. Ang survey na ito, na isinagawa sa pagitan ng Pebrero 8 at Mayo 13, 2026 sa 44,657 katao, ay nagpapakita ng hindi pa naganap na pagbaba ng internasyonal na imahe ng Israel.
Hindi pa naganap na alon ng pandaigdigang poot sa Israel
Batay sa ulat na ito, 25 porsyento lamang ng mga kalahok sa survey na ito ang may positibong pananaw sa Israel. Ang pinakamataas na antas ng negatibong pananaw ay naitala sa mga bansang may mayoryang Muslim kabilang ang Turkey (97%), Pakistan (95%), Bangladesh (79%), Indonesia (86%), at Malaysia (89%).
Ngunit ang kapansin-pansin ay ang kapansin-pansing pagtaas ng poot sa Israel sa mga Kanluraning bansa at tradisyonal na tagasuporta ng rehimeng ito. Sa Australia, 79% ang may negatibong pananaw sa Israel, sa Sweden at Spain 78%, sa Netherlands 76%, sa Italy 75%, sa Germany 73%, sa Britain 69%, sa France 68%, sa Canada 65%, at sa Estados Unidos mismo, 60% ng mga kalahok ang may negatibong pananaw sa Israel.
Malayang pagbagsak ng tiwala kay Netanyahu; rekord sa South Korea at Italy
Ipinapakita rin ng survey na ito na ang pandaigdigang tiwala kay Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, ay nahaharap sa malayang pagbagsak. Ang pinakamataas na antas ng kawalan ng tiwala kay Netanyahu ay naitala sa South Korea (76%) at Italy (62%). Sa ibang mga bansa, ang karamihan ng mga tao ay may "napakababa o walang tiwala" kay Netanyahu. Sa dalawang bansa lamang, Kenya at Pilipinas, higit sa kalahati ng mga tao ang may tiwala kay Netanyahu.
Malalim na henerasyonal at pampulitikang agwat sa Amerika
Ipinapakita rin ng Pew survey na isang malalim na agwat ang nalikha sa lipunang Amerikano patungo sa Israel. Habang 83% ng mga liberal (Democrats) ang may negatibong pananaw sa Israel, ang bilang na ito sa mga konserbatibo (Republicans) ay 37% lamang. Sa henerasyonal na aspeto, 74% ng mga Amerikanong may edad 18 hanggang 34 ay may negatibong pananaw sa Israel, samantalang ang bilang na ito sa mga edad 50 pataas ay 49%.
Pagbabago ng Zionist narrative; mula sa "biktima" tungo sa "agresibong mapagmataas na manlalaro"
Ang malaking lindol na ito sa pandaigdigang opinyon ay nagtulak sa Hebrew media na tumugon. Ang pahayagang "Yedioth Aharonoth" sa isang ulat ay sinuri ang survey na ito at umamin na "ang imahe ng Israel sa mundo ay nagbago mula sa isang 'bansang nasa ilalim ng banta' tungo sa isang 'agresibo, mapagmataas na manlalaro na nagbabanta sa pandaigdigang kapayapaan.'"
Naniniwala ang mga analyst na ang hindi pa naganap na alon ng pandaigdigang poot sa Israel ay direktang resulta ng pag-aapoy ng digmaan ng rehimeng ito sa Gaza at ang kamakailang pag-atake laban sa Iran at Lebanon. Ang survey na ito ay inilabas sa panahong tatlong bansa, Canada, Australia, at Sweden, ay nagpahayag noong Miyerkules na itinigil nila ang pagpapadala ng armas sa Israel dahil sa paglabag sa karapatang pantao.
Pagsusuri: Pagbaba ng Zionist hegemony sa internasyonal na yugto
Naniniwala ang mga eksperto sa estratehikong usapin na ang mga resulta ng survey na ito ay nagpapakita ng isang paradigm shift sa pandaigdigang opinyon. Sa unang pagkakataon, kahit sa mga Kanluraning bansa na palaging walang pasubaling tagasuporta ng Israel, napagtanto ng karamihan ng mga tao ang ekspansyonista at kriminal na katangian ng rehimeng ito. Ang pagbaba ng kredibilidad na ito ay magkakaroon ng hindi na maibabalik na estratehikong kahihinatnan para sa hinaharap ng Israel sa internasyonal na yugto.
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