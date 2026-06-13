Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Na-reconstruct na ng Iran ang missile capability nito.
Iniulat ng magasing Bloomberg:
Sa panahon ng walong-linggong tigil-putukan sa Amerika, na-reconstruct ng Iran ang halos tatlong-kapat ng missile arsenal nito.
Idiniin ng magasing ito na ang Tehran ngayon ay may kakayahang maglunsad ng halos isang ganap na pag-atake kung sakaling magkaroon muli ng mga labanan.
Washington – Bloomberg (Hunyo 13, 2026) – Inihayag ng Bloomberg sa isang ulat na binanggit ang intelligence assessments ng Western intelligence services na sa loob ng walong linggong tigil-putukan sa Amerika (mula Abril 8 hanggang unang bahagi ng Hunyo 2026), ang Iran ay nagtagumpay na muling itayo ang halos tatlong-kapat (75 porsyento) ng missile arsenal nito, at pinalakas pa ang arsenal na ito ng mga bagong Russian missile.
Batay sa ulat na ito, ang Tehran ngayon ay may sapat na kakayahan upang magsagawa ng halos ganap na ganting pag-atake kung sakaling magkaroon muli ng mga labanan. Isang hindi nakapangalanang intelligence official ang nagsabi sa Bloomberg na ang Iran ay may halos tatlong-kapat ng mga bala na mayroon ito bago ang digmaan, at madali nitong madaragdagan ang bilang na ito.
Wala pang isang linggo pagkatapos ng pag-aangkin ni Trump; ang reserba ng Iran ay bumalik sa 75 porsyento
Ang ulat na ito ay inilabas wala pang isang linggo pagkatapos (Hunyo 6) na inangkin ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, na ang Iran ay nag-iwan lamang ng "21 hanggang 22 porsyento" ng mga missile nito. Gayunpaman, ang bagong intelligence data ay nagpapakita na sa kasagsagan ng American at Israeli air strike noong Marso, ang Iran ay nagpapanatili ng mga 60 porsyento ng missile reserves nito, at pagkatapos noon, gamit ang pagkakataon ng tigil-putukan, ibinalik nito ang mga reserbang ito sa 75 porsyento ng antas bago ang digmaan.
Papel ng Russia at muling pagbubukas ng mga underground facility
Sinabi ng mga analyst ng Bloomberg na ang malaking bahagi ng pagbawi ng missile capability na ito ay dahil sa dalawang pangunahing salik: 1) Muling pagbubukas ng mga underground facility: Marami sa ballistic missiles at launch platform ng Iran ay nakaimbak sa ilalim ng lupa sa loob ng mga pasilidad na ang mga pasukan ay nahadlangan ng mga gumuhong bato mula sa mga pag-atake ng mabibigat na American at Israeli bomber. Sa panahon ng tigil-putukan, ang mga engineering forces ng Iran, sa pamamagitan ng paglilinis ng mga gumuhong bato, ay nagtagumpay na muling buksan ang mga pasukan na ito at muling ma-access ang kanilang nakabaon na arsenal.
1. Tulong ng Russia: Batay sa intelligence estimates, ang mga na-revive na system na ito ay malamang na kinabibilangan ng mga bagong Russian missile na ginawa sa nakalipas na 12 buwan. Ang bagay na ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng aktibong pipeline ng industriya ng depensa sa pagitan ng Moscow at Tehran kahit sa gitna ng labanan.
Kakayahan sa domestic production; sumpa ng estratehiya ng Amerika
Sinabi ni Kelly Grieco, nangungunang eksperto ng Stimson Center sa Washington, sa Bloomberg na ang kumpletong pagsasara ng linya ng produksyon ng armas ng Iran kahit sa panahon ng digmaan ay napakahirap, dahil ang mga industriyang ito ay nakakalat sa maraming pasilidad. Pinatunayan din ng Iran na maaari itong magpatuloy sa paggawa ng Shahed drones gamit ang madaling makuha na hilaw na materyales tulad ng fiberglass, civilian internal combustion engine, at lokal na software ng gabay.
Sinabi ni Beca Vasser, responsable para sa depensa at seguridad sa Bloomberg Economics, kaugnay nito: "Sa kabila ng lahat ng taktikal na tagumpay na inaangkin ng Estados Unidos, hindi nila nakamit ang kanilang mga layunin na paralisahin ang industriyal na base ng depensa ng Iran o makabuluhang pahinain ang missile program ng Iran. Ipinakita ng Iran ang kahanga-hangang kakayahang umangkop at kakayahang muling itayo ang missile arsenal nito."
Mga estratehikong implikasyon para sa White House
Ang muling pagkabuhay ng missile capability ng Iran ay lumikha ng isang malalim na estratehikong dilemma para kay Donald Trump. Habang ang kanyang administrasyon ay nag-aangkin na ang tigil-putukan ay na-neutralize ang missile threat ng Iran, ang bagong intelligence assessments ay nagpapakita na ang Iran ay nasa isang mas malakas na posisyon kaysa sa mga unang buwan ng digmaan. Kinumpirma rin ng Ukrainian news website (NV) ang pag-unlad na ito at isinulat na ang pagtaas ng strategic reserves ng Iran ay lubhang nagpakumplikado sa pagpapasya ng Washington na muling maglunsad ng malawakang pag-atake.
Kapansin-pansin na ang ulat na ito ay inilabas sa panahong ayon sa mga mapagkukunang may alam, ang Iran ay tumigil sa nuclear talks sa Amerika hanggang sa ganap na pagpapatupad ng pansamantalang kasunduan, at opisyal na idineklara ang eksklusibong soberanya nito sa Strait of Hormuz.
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