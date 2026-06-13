Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Limitadong cyber attack sa apat na bangko / Walang pagsisiwalat ng impormasyon ng mga kliyente sa Iran
Bank Coordination Council ng Iran:
Kasunod ng pagkagambala na naganap sa mga sistema ng apat na bangko sa Iran (Melli, Tejarat, Saderat, at Tose'e Saderat), agad na ipinatupad ng mga technical team pagkatapos matukoy ang hindi pangkaraniwang mga senyales ang mga kinakailangang preventive at protective measures upang maprotektahan ang data ng mga kliyente at imprastraktura ng pagbabangko ng bansa.
Ipinapakita ng masusing teknikal na pagsusuri na ang pagkagambalang ito ay sanhi ng isang limitadong cyber attack sa apat na bangkong ito sa Iran, at sa kabutihang palad, walang hindi awtorisadong pag-access sa impormasyon ng mga kliyente ang naganap at walang pagtagas ng impormasyon.
Sa kasalukuyan, ang lahat ng imprastraktura ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng mga technical expert, at ang operasyon ng pag-secure at pagbawi ng mga sistema ay mabilis na isinasagawa.
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