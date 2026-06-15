Nagbitiw na opisyal ng administrasyong Trump: Palakihin natin ang ating pagkakataon na mapanatili ang kasunduan sa pamamagitan ng pagputol ng tulong s

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :- Nagbitiw na opisyal ng administrasyong Trump: Palakihin natin ang ating pagkakataon na mapanatili ang kasunduan sa pamamagitan ng pagputol ng tulong sa Israel.Si Joe Kent, dating direktor ng National Counterterrorism Center ng administrasyong Trump, sa isang mensahe na tinatanggap ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika, ay nagpahayag: Maaari nating palakihin ang ating pagkakataon na mapanatili ang kasunduang ito sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng military at intelligence na tulong sa (rehimeng) Israel.
Sumulat si Kent sa kanyang account sa X social media tungkol sa kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika na ito ay isang mahusay na balita at isang napakatalinong hakbang ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos.
Washington – X social network (dating Twitter) (Hunyo 14, 2026) – Si Joe Kent, dating direktor ng National Counterterrorism Center (NCTC) sa administrasyon ni Donald Trump (na may rekord din ng paglilingkod sa CIA), ilang oras na ang nakalipas sa kanyang personal na pahina sa X ay naglabas ng medyo matalim na mensahe na tinatanggap ang nalalapit na kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika, at iminungkahi na para matiyak ng Washington ang kaligtasan ng kasunduang ito, dapat nitong "putulin ang lahat ng military at intelligence na tulong sa Zionist regime."
Si Kent, na itinuturing na isa sa mga maimpluwensyang pigura sa larangan ng pambansang seguridad at kontra-terorismo sa panahon ng pagkapangulo ni Trump (una at ikalawang termino), ay sumulat sa post na ito: "Ito ay isang mahusay na balita at isang napakatalinong hakbang ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos. Ang kasunduan sa Iran ay ang pinakamahusay na opsyon upang makaalis sa lusak ng Gitnang Silangan at bawasan ang rehiyonal na tensyon. Ngunit kung talagang gusto nating mapanatili ang kasunduang ito at hindi ito sirain ng Israel, ang solusyon ay simple: dapat nating putulin ang lahat ng ating military at intelligence na tulong sa Israel. Ito lamang ang paraan upang mapalakas natin ang ating pagkakataon na mapanatili ang kasunduan."
Kasaysayan ng mga kontrobersyal na pananaw ni Joe Kent laban kay Netanyahu
Si Joe Kent, na may mahabang kasaysayan sa CIA at Pentagon, ay ilang beses nang pinuna ang iba't ibang gobyerno ng Israel dahil sa "panggugulo sa proseso ng kapayapaan sa Gitnang Silangan" sa kanyang mga nakaraang posisyon. Sa mga nakaraang buwan, sa panahon ng mga pag-atake ng Israel sa Gaza at Lebanon, ilang beses siyang nag-post sa social media na inakusahan ang gobyerno ni Benjamin Netanyahu na "isinakripisyo ang pambansang interes ng Amerika para sa personal na ambisyon ng punong ministro ng Israel." Ang kanyang mga pahayag ngayon ay ginawa sa panahong sa nakalipas na 24 na oras, ang relasyon sa pagitan ng Washington at Tel Aviv ay lubhang nagdilim dahil sa tahasang pamumuna ni Trump sa air strike ng Israel sa Dahiyeh ng Beirut at pagtutol ng White House sa pagpapatuloy ng mga pag-atake sa Lebanon.
Kaso: Ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika; isang hakbang patungo sa pagbabawas ng tensyon
Ang pag-aangkin ng matinding paglapit sa kasunduan sa Iran ng mga opisyal ng Amerika (kabilang si Trump) at Pakistani (Shehbaz Sharif) ay ginagawa sa panahong batay sa mga inilabas na ulat, ang draft ng 14-artikulo na pag-unawa ay kinabibilangan ng mga aspeto tulad ng "ganap na tigil-putukan sa lahat ng larangan (kabilang ang Lebanon)," "unti-unting pagpapalaya ng 24 bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ng Iran," "unti-unting muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagbawas ng mga parusa sa langis."
Naniniwala ang mga eksperto na ang radikal na posisyon ng isang personalidad tulad ni Joe Kent (na nagbibigay-diin sa kumpletong pagputol ng tulong sa Israel) ay nagpapakita ng malalim na pagbabago sa diskarte ng ilang dating opisyal ng seguridad at intelligence ng Amerika sa tradisyonal na kaalyado ng Washington. Gayunpaman, hindi pa tiyak kung ang gayong mga pananaw ay maaaring maging praktikal na patakaran sa kasalukuyang administrasyong Trump o sa Kongreso ng Amerika (kung saan ang karamihan ay mga Republican).
Mga reaksyon; alon ng pamumuna kay Joe Kent
Ang mga pahayag ni Joe Kent ay sinalubong ng matinding reaksyon mula sa mga opisyal at media ng Zionist. Bilang tugon sa mga pahayag na ito, isinulat ng pahayagang "Israel Hayom": "Si Joe Kent ay isang dating ahente ng CIA na walang tamang pag-unawa sa security realities ng Gitnang Silangan. Ang pagputol ng tulong ng Amerika sa Israel ay ang pinakamalaking regalo sa axis of resistance at ang pinakamalaking banta sa seguridad ng rehiyon."
Sa kabilang panig, tinanggap ng ilang Amerikanong user sa cyberspace ang mga pahayag na ito at inilarawan ito bilang "paggising ng isang dating mataas na opisyal ng Amerika tungkol sa mga mapanirang patakaran ni Netanyahu." Gayunpaman, ang White House at ang Ministry of Foreign Affairs ng Amerika ay hindi pa tumugon sa mga pahayag na ito.
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