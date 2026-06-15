Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Marandi: Ang katangahan ni Netanyahu ay sumira sa deadlock ng usapan
Miyembro ng negotiating team:
Ang katangahan ni Netanyahu ay sumira sa deadlock ng usapan. Taliwas sa ilang mga haka-haka, walang pangwakas na teksto bago ang kanyang kriminal na pag-atake. Ang pag-atakeng ito ang nagpilit kay Trump na tanggapin ang mga kahilingan ng Iran, lalo na tungkol sa Lebanon.
Ang katangahan ni Netanyahu ay nagkaroon ng kabaligtaran na epekto. Ito ay isang makasaysayang pag-urong mula sa "imperyo ng kasamaan." Ang anumang paglabag sa kasunduan ay haharap sa matindi at tiyak na tugon mula sa Iran at ng axis of resistance.
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