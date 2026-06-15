Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nagpasalamat ang tagapagsalita ng parliament ng Lebanon sa Iran.
Nabih Berri: Nagpapasalamat ako sa Iran sa pagpilit nitong isama ang probisyon ng pagtigil ng mga pag-atake ng Zionist regime laban sa Lebanon sa kasunduan sa Amerika.
Ang probisyong ito ay nagpapanatili ng soberanya ng Lebanon at hindi lumalabag sa kalayaan at kalayaan ng pambansa at soberanong desisyon nito.
Gayundin, pinipigilan ng probisyong ito ang Lebanon na mahulog sa bitag na inilatag para dito ng mga pampulitikang opisyal ng Israel.
Beirut – Lebanese National News Agency (Hunyo 15, 2026) – Si Nabih Berri, tagapagsalita ng parliament ng Lebanon, ngayong (Lunes) sa isang panayam sa mga mamamahayag sa Beirut, na nagpapahayag ng pasasalamat sa Islamic Republic of Iran, ay idiniin na ang pagpilit ng Tehran na isama ang probisyon ng "pagtigil ng mga pag-atake ng Zionist regime laban sa Lebanon" sa teksto ng kasunduan sa Amerika ay nagpapanatili ng soberanya ng Lebanon at pinigilan ang bansang ito na mahulog sa "bitag ng mga opisyal ng Israel."
Si Berri, na itinuturing na isa sa mga maimpluwensyang pigura sa pampulitikang tanawin ng Lebanon at isang kaalyado ng Hezbollah, ay nagdagdag: "Taos-puso akong nagpapasalamat sa Islamic Republic of Iran sa pagpilit nitong isama ang sensitibo at mahalagang probisyong ito sa kasunduan sa Amerika. Ang probisyong ito ay nagpapanatili ng soberanya ng Lebanon at hindi lumalabag sa kalayaan at kalayaan ng pambansa at soberanong desisyon ng ating bansa. Gayundin, pinipigilan ng probisyong ito ang Lebanon na mahulog sa bitag na inilatag para dito ng mga pampulitikang opisyal ng Israel."
Detalye ng Lebanon probisyon sa kasunduan ng Iran at Amerika
Ayon sa mga mapagkukunang may alam, batay sa pangwakas na teksto ng 14-artikulo na pag-unawa sa pagitan ng Iran at Estados Unidos (na inaasahang pipirmahan sa Lunes o Martes), isang probisyon ang isinama kung saan nangangako ang Amerika na ituturing nito ang anumang military aggression ng Zionist regime laban sa Lebanon (maging air, ground, o naval attacks) bilang "malinaw na paglabag sa tigil-putukan" at haharapin ito. Bilang kapalit, nangako rin ang Hezbollah ng Lebanon na umiwas sa military action laban sa Israel, maliban kung ang kasunduan ay lalabagin ng panig Israeli.
Ang probisyong ito ay isinama sa teksto ng kasunduan sa panahong ilang beses nang ipinahayag noon ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, na "ang tigil-putukan sa Iran ay hindi kasama ang Lebanon" at ang hukbo ng Israel ay magpapatuloy sa mga operasyon nito sa timog Lebanon "hanggang sa maibalik ang seguridad sa hilagang settler." Gayunpaman, ang pagpilit ng Iran at pagsang-ayon ng Amerika na isama ang probisyong ito ay praktikal na naglagay kay Netanyahu sa isang mahina at nakahiwalay na posisyon.
Paglala ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng Washington at Tel Aviv sa bisperas ng kasunduan
Ang mga pahayag ni Nabih Berri ay ginawa sa panahong 24 oras bago nito, si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa isang malinaw na pahayag ay inilarawan ang pag-atake ng Israel kahapon sa Dahiyeh ng Beirut bilang "isang hindi kinakailangang aksyon na nakakagambala sa proseso ng kapayapaan" at hiniling sa Israel na "itigil ang mga pag-atake nito sa Lebanon."
Naniniwala ang mga political expert na ang pagdaragdag ng probisyon ng "pagtigil ng mga pag-atake sa Lebanon" sa kasunduan ng Iran at Amerika ay nangangahulugan ng kumpletong diplomatikong pagkatalo ni Netanyahu at tagumpay ng estratehiya ng "axis of resistance" (sa ilalim ng pamumuno ng Iran). Ang kasunduang ito ay praktikal na nagkansela sa veto power ng Tel Aviv patungo sa mga pag-unlad sa Lebanon at ginawa itong isang "hindi magkatugmang kaalyado" laban sa kalooban ng White House.
Reaksyon ni Netanyahu at posibilidad ng emergency cabinet meeting
Ang tanggapan ng punong ministro ng Zionist regime ay hindi pa tumugon sa mga pahayag ni Nabih Berri. Gayunpaman, iniulat ng Hebrew sources ang pagdaraos ng isang emergency meeting ng Israeli security cabinet sa underground silungan ng ministry of war (dahil sa takot sa missile attacks ng Iran) sa presensya ni Benjamin Netanyahu at matataas na miyembro ng gabinete.
Ipinapahiwatig ng mga ulat na sa pulong na ito, ang "mga paraan upang harapin ang kasunduan ng Iran at Amerika (lalo na ang Lebanon probisyon)," "paglala ng tensyon sa timog Lebanon bilang pressure lever sa Washington," at "posibilidad ng pag-alis nina Itamar Ben-Gvir at Bezalel Smotrich mula sa gabinete kung tatanggapin ni Netanyahu ang kasunduan" ay tatalakayin.
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