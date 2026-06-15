Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Galit ang opisyal ng Israel sa kasunduan ng Iran at Amerika: Lahat ng aming mga tagumpay ay nawala!.
Si Yair Golan, pinuno ng Israeli Democrats party, bilang tugon sa kasunduan ng Iran at Amerika, ay inilarawan ang araw na ito bilang isang "mahirap na umaga" para sa Israel at sinabi na ang kasunduang ito ay ginawa nang walang pagsasaalang-alang sa Israel. Inangkin niya na sa isang pirma, ang mga military tagumpay ng Israel ay nawala at si Netanyahu sa prosesong ito ay "mahina, nakahiwalay, at walang epekto."
Pinuna rin ni Golan si Trump, at itinuring na ang kasunduan ay magbobomba ng bilyong dolyar sa Iran at magpapanatili ng nuclear infrastructure at missile capability nito. Tinawag niya si Netanyahu bilang "ganap na talunan" at idiniin na ang pangako ng "ganap na tagumpay" ay natapos sa paraang ang mga kaaway ng Israel ay mas malakas, ang Israel ay mas mahina, at ang deterrent power ng rehimeng ito ay napagod.
Sinasakop na Jerusalem – Channel 12 Israel (Hunyo 15, 2026) – Si Yair Golan, pinuno ng Israeli Democrats party at isa sa mga kilalang pigura ng oposisyon ng Zionist regime, ilang oras pagkatapos ng pagpapalabas ng balita ng pagtatapos ng kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika, sa isang panayam sa Channel 12 Israel ay mariing inatake ang kasunduang ito at inilarawan ito bilang "isang estratehikong sakuna para sa Israel."
Si Golan, na siya mismo ay isang dating kumander ng hukbo ng Israel (may ranggong major general) at dating representante ng chief of staff ng rehimeng ito, na binanggit ang mga probisyon ng kasunduan (kabilang ang pagpapalaya ng 24 bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ng Iran, pagpapanatili ng nuclear infrastructure at missile capability ng Iran, at pagsasama ng probisyon ng pagtigil ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon) ay nagsabi: "Ngayong umaga ay isang mahirap at madilim na umaga para sa Israel. Sa isang pirma, ang lahat ng military at diplomatikong tagumpay ng 100 araw na digmaan laban sa Iran at Hezbollah ay nawasak. Si Netanyahu sa prosesong ito ay lumitaw na ganap na mahina, nakahiwalay, at walang epekto, at ang Israel ay praktikal na sumuko sa Amerika at Iran."
Netanyahu; ganap na talunan sa digmaan at diplomasya
Si Golan, na dati nang ilang beses na inakusahan si Netanyahu ng "strategic at diplomatikong pagbagsak," ay nagpatibay ng mas matalim na tono sa kanyang panayam ngayon at sinabi: "Nangako si Netanyahu ng 'ganap na tagumpay,' ngunit ngayon nakikita natin na habang ang mga kaaway ng Israel (Iran, Hezbollah, at Hamas) ay bumalik na mas malakas at mas armado kaysa dati, ang Israel ay mas mahina, mas nakahiwalay, at ang deterrent power nito ay napagod. Ang kasunduang ito ay magbobomba ng bilyong dolyar sa ekonomiya ng Iran na direktang gagamitin upang palakasin ang missile capability at nuclear program nito. Si Netanyahu ay ang ganap na talunan sa larangang ito."
Sa pagpapatuloy, pinuna rin niya ang gobyerno ni Donald Trump at sinabi: "Ang Amerika ay umabot sa kasunduan sa Iran sa likod namin, nang walang pagsasaalang-alang sa security at strategic na interes ng Israel. Ito ay isang makasaysayang pagkakanulo sa isang matagal nang kaalyado."
Alon ng matinding pamumuna sa kasunduan sa Israel
Ang mga pahayag ni Golan ay ginawa sa panahong iniulat ng mga mapagkukunan ng balita sa Israel ang pagdaraos ng isang emergency meeting ng security cabinet ng rehimeng ito sa underground silungan ng ministry of war (dahil sa takot sa missile attacks ng Iran) sa presensya ni Benjamin Netanyahu. Inaasahan na sa pulong na ito, ang "mga paraan upang harapin ang kasunduan ng Iran at Amerika" at "pagpapatindi ng mga pag-atake sa timog Lebanon bilang pressure lever sa Washington" ay tatalakayin.
Kasabay nito, iniulat ng Hebrew-language media na sina Itamar Ben-Gvir (Ministro ng Panloob na Seguridad) at Bezalel Smotrich (Ministro ng Pananalapi) ay nagbanta na aalis sila sa naghaharing koalisyon kung ang kasunduan ay pormal na pipirmahan at hindi aalis dito si Netanyahu. Ang bagay na ito ay maaaring humantong sa pagbagsak ng gabinete ni Netanyahu at maagang halalan sa Israel.
Opisyal na reaksyon ng Iran at Amerika; malapit na ang kasunduan
Sa kabilang panig, si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, sa kanyang press briefing ngayon ay nagpahayag na "ang pangwakas na desisyon ay hindi pa nagagawa, ngunit ang draft ng pag-unawa ay nasa huling yugto ng pagsusuri." Si Donald Trump kagabi ay sumulat sa Truth Social na "sa isang partikular na araw, napakalapit namin sa isang kasunduang pangkapayapaan sa Iran" at hiniling sa Israel na itigil ang mga pag-atake nito sa Lebanon.
Naniniwala ang mga eksperto sa internasyonal na usapin na ang hindi pa naganap na galit ng mga opisyal ng Israel (kapwa oposisyon at naghaharing koalisyon) sa kasunduan ng Iran at Amerika ay nagpapakita ng malalim na pagbabago sa equation ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan at pagbaba ng papel ng Tel Aviv sa strategic na pagpapasya ng Washington.
..........
328
Your Comment